İtfaiye Amiri Kılınç İçin Lokma Hayrı

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Saruhanlı İtfaiye Amirliği'nde geçtiğimiz yıl görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden İtfaiye Amiri Ahmet Kemal Kılınç için memleketi Saruhanlı'da lokma hayrı gerçekleştirildi. Çalışma arkadaşlarını rahmetle anan İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, hayra katılanlara teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Saruhanlı İtfaiye Amirliği'nde çalışırken, görevi başında yaşama veda eden İtfaiye Amiri Ahmet Kemal Kılınç, vefatının yıldönümünde unutulmadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Saruhanlı İtfaiye Amirliğindeki merhumun mesai arkadaşları tarafından lokma hayrı düzenlendi. Lokma hayrına Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, İlçe Jandarma Komutanı Aykut Kurban, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Peker, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik, MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, mahalle muhtarları ve itfaiye personelleri katıldı. Çalışma arkadaşları Ahmet Kemal Kılınç'ı vefatının yıldönümünde bir kez daha rahmetle andıklarını belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, hayra katılanlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ve taziye dileklerini ileterek, teşekkür etti.

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