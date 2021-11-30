İtfaiye 2 günde 143 olaya müdahale etti - Haberler
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İtfaiye 2 günde 143 olaya müdahale etti

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İtfaiye 2 günde 143 olaya müdahale etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ilimizde etkili olan lodos nedeniyle meydana gelen 143 olaya müdahale etti

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli itfaiyesi 2 günde lodos nedeniyle oluşan 143 olaya müdahale etti.

ÇATI UÇMASI, AĞAÇ DEVRİLMESİ, DENİZ TAŞMASI

Marmara Denizi'nde dün sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi. Lodos nedeniyle Kocaeli genelinde meydana gelen su baskını, deniz taşması, çatı uçması ve ağaç devrilmesi başta olmak üzere meydana gelen olaylara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı müdahale ediyor. 12 ilçede 2 gündür lodos nedeniyle meydana gelen 143 olaya itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

143 OLAYA MÜDAHALE

Büyükşehir İtfaiyesi tarafından 12 ilçede meydana gelen 66 çatı uçması, 23 ağaç devrilmesi, 3 deniz taşması, 2 tehlike arz eden durum, 1 baca devrilmesi, 47 çatıda tehlike arz eden durum ve 1 insan kurtarma olayına müdahale edildi.

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