ITF Junior Tenis Turnuvası'nda Toprak ve Kerem ikilisi ikinci oldu

Tunus'ta düzenlenen ITF Junior turnuvası J5 T.C. Les Trieres de Nabeul Tunisia'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Mersin sporcuları Toprak Avcıbaşı ve Kerem Özlale ikilisi çift erkeklerde ikinci oldu.