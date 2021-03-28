ITF Junior Tenis Turnuvası'nda Toprak ve Kerem ikilisi ikinci oldu
Tunus'ta düzenlenen ITF Junior turnuvası J5 T.C. Les Trieres de Nabeul Tunisia'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Mersin sporcuları Toprak Avcıbaşı ve Kerem Özlale ikilisi çift erkeklerde ikinci oldu.
Tunus'ta düzenlenen ITF Junior turnuvası J5 T.C. Les Trieres de Nabeul Tunisia'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Mersin sporcuları Toprak Avcıbaşı ve Kerem Özlale ikilisi çift erkeklerde ikinci oldu.
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Final karşılaşmasında 3 numaralı seri başı Richard Biagiotti/Giammarco Gandolfi çiftine 6-3'lük iki sette yenilen Avcıbaşı/Özlale ikilisi turnuvada ikincilik elde etti.
- Ankara
Kaynak: Demirören Haber Ajansı