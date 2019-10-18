18.10.2019 18:19

Tekerlekli sandalye tenisinde milli sporcular Büşra Ün, Emirhan Toper ve Uğur Altınel, ITF Future Cup Kemer Daima Açık'ta şampiyon oldu.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen turnuvada mücadele eden Büşra Ün çift kadınlarda, Emirhan Toper junior, Uğur Altınel ise quad kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.



Büşra Ün, çift kadınlar finalinde Çinli partneri Ziying Wang ile Fransız Morch-Venter ikilisini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.

Emirhan Toper, junior kategorisi finalinde karşılaştığı İranlı rakibi Amuzadeh Daghkand'ı 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Uğur Altınel ise quad kategorisinde bir diğer milli sporcu Fatih Karataş'ı, Romanyalı Alexandru Craciun'u ve İtalyan Andrea Silvestrone'u 2-0'lık skorlarla mağlup ederek, turnuvayı birinci sırada tamamladı.

Kaynak: AA