İTESK 14 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası yapıldı

İTESK 14 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası, İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübünün (İTESK) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İTESK 14 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası, İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübünün (İTESK) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Turnuvaya 27 kulüpten erkeklerde 90, kızlarda ise 60 olmak üzere toplam 150 sporcu katıldı.

Organizasyonda erkeklerde Gebze Tenis Kulübünden Mustafa Ege Şık, kızlarda da ENKA'dan Zümra Balkan ilk sırada yer aldı.

Geleceğin tenisçilerini yetiştirmek için yüksek performans gruplarına yönelik tenis çalışmaları yaptıklarını belirten İTESK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, "Hedefimiz gelecekte dünyanın ilk 100 tenis sporcusu arasında 5 Türk genç tenisçisinin yer almasını sağlamak." ifadesini kullandı.

Çalışmalarını bu vizyon doğrultusunda yürüttüklerini aktaran Yılmaz, uluslararası seviyede Türk tenisine ve olimpiyat ruhuna uygun tenis sporcularının yetiştirilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan