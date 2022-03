Itch.io'nun Devasa Yardım Kampanyası ve Katılmanız İçin 10 Neden

Itch.io geçenlerde harika bir kampanya başlattı ve devasa bir Bundle'ı alıcılarına sunarak Voices of Children ve de International Medical Corps bünyesine yollanacak bir yardım kampanyası başlattı. İki kurum'da şu anda Ukrayna'da savaş mağduru olan siviller için sahada bulunan kuruluşlar. Elinizi çabuk tutun derim zira kampanya konusunda iki durum söz konusu;

- 17 Mart itibariyle kampanya son bulacak.

- Ödemeler dolar ile yapıldığı için çoğu banka kartıyla ödeme yapılamıyor. Ben şahsen Papara üzerinden ödeme gerçekleştirdim.

Kampanya linkini bırakayım ve anlatacaklarıma devam edeyim; Bundle for Ukraine

Ben bu kampanyaya katıldığım anda toplanan para 2.5 milyon dolar gibi harika bir rakamdı ve hiç durmadan da artmaya devam ediyor. 10 dolar gibi cüzi bir miktarla teşrif edebileceğiniz bu kampanyaya dahil olmanızın manevi sevinciyle birlikte paket içerisindeki 566 oyun, 317 masa üstü rol yapma oyunun kitabı, 22 dijital kitap, 10 albüm, 9 çizgi roman ve daha niceleri de size hediye ediliyor.

Bu yazım kapsamında sizlere bu devasa pakete dahil olduğunuzda elde edeceğiniz oyunlardan sadece 10 tanesini tanıtarak bu paketin ne kadar zengin olduğunu göstermek istedim. Hadi o zaman başlayalım listemize.

Backbone (Dedektiflik/ Zengin Hikaye)

Backbone'u ilk duyduğum zaman görselliğiyle beni zaten etkilemişti. Üzerine de çıktığı anda görselliğiyle ödüller toplamış olması da merakımı da da arttırdı. Hikayesi de karanlık (noir) tarz dedektiflik hikayelerinden fırlamış, klasik ama iyi irdelenmiş bir kurgu. Steam sayfasında yazanlardan direkt bir altını ile anlatayım; "Backbone; film noir türünden, tuhaf bilim kurgudan, Sovyetler sonrası estetiğinden, modern siyasi rejimlerden, Lynch'in ve Kaufman'ın eserlerinden ve Sartre'ın varoluşsal felsefesinden ilham almıştır. Bir birey olmanın anlamı ile ilgili düşüncelerini zorlayacak doğrusal, sinema türünü altüst eden sinematik bir öykü deneyimidir."

Şu anda kendisi Steam üzerinde 40 TL gibi bir fiyattan satılıyor, indirimlerde ise 22 TL gibi fiyatlara düşüyor, ayrıca 5 saat gibi minimal bir sürede de hikayesini bitirebiliyorsunuz.

CrossCode (Aksiyon/ RPG) - Itch.io

Uzak gelecekte geçen, retro esinli bir 2D Aksiyon RPG'si kendisi. CrossCode, 16-bit SNES tarzı grafikleri pürüzsüz fiziklerle, hızlı tempolu bir savaş sistemiyle ve sürükleyici bir bilimkurgu hikayesiyle birleştiriyor.

Eski tarz oyunları seven birisi olarak yakın zamanda denemek istediğim oyunlardan birisiydi kendisi ve bu güzel bundle sayesinde de artık kütüphanemdeki yerini aldı. Kendisi Steam üzerinde 31 TL gibi bir fiyata sahip ve indirimlerde 15 TL'ye kadar düşmüş. Oynanış süresi olarak da ana hikayesinin 35 saat, yan görevleri de yaparsanız 52 saat sürmesi oldukça doyurucu.

Wandersong (Platform/ Komedi) - Itch.io

Normalden biraz daha farklı bir eksende kendisini konumlandıran, eğlenceli ve tatlı bir platform oyunu kendisi. Etrafındaki dünyayla şarkı söyleyerek etkileşime geçen bir ozanı canlandırıyoruz. Steam açıklaması bile oldukça net bir şekilde oyunu açıklıyor; "Duygusal bir hikayeye sahip müzikal bir macera. Aptal bir ozan ile oynayın ve dünya çapında bir yolculukta her şeyle etkileşim kurmak için müziği kullanın. Esasen yürüyen bir müzik aleti çalıyorsunuz ve farklı şeyler müziğinize farklı şekillerde tepki veriyor. Yol boyunca keşfedecek, bulmacaları çözecek ve çok sayıda karakterle tanışacaksınız!"

Kendisi Steam üzerinde 31 tl, indirimlerde 7 TL'ye kadar düşüyor ve de 9 saat gibi bir platform oyunu için oldukça yeterli bir oynanış süresine sahip.

Lenna's Inception (Macera/ Retro)

Bilmiyorum siz ne dersiniz ama retro oyun sevenlerin kalbinde büyük bir yer kaplıyordur bence 2 boyutlu Zelda oyunları. Lenna's Incepiton'da bu oyunlara öykünmüş bir yapım. Steam sayfasındaki açıklama bile ne kadar basit olduğun anlatırken, oyun içi görseller ne kadar da güzel bir estetik içerisinde olduğumuzu kanıtlıyor. Steam açıklaması şu şekilde; "Efsanevi kahraman öldü ve krallığa garip bir glitch yayılıyor. Bu destansı aksiyon-macera RPG'sinde tehlikeli zindanları keşfedin ve çözülmekte olan bir dünyada düzeni yeniden sağlamak için sekiz başmeleği alt edin."

Lenna's Inceptiın Steam üzerinde 18.50 TL gibi bir etikete sahip ve 9.25 bandına daha öncesinde düşmüş. 5 saatlik de tatlı bir oynanış sunuyor.

SUPERHOT (Aksiyon/ Bulmaca)

SUPERHOT anlatmama gerek var mı acaba? Steam açıklamasını yazıp geçmem yeterli olacaktır sanırım; "SUPERHOT, zamanın yalnızca siz hareket ettiğinizde hareket ettiği, hit bir FPS'dir. Yenileyici sağlık araçları yok. Size yardımcı olarak şekilde yerleştirilmiş cephaneler yok. Sen, yalnızsın, sayıca az ve silahsızsın. Ağır çekim mermilerin gerçekten sinematik bir kasırga yaratırken etrafında, dilimlemek veya kaçmak için düşmüş düşmanların silahlarını kullan."

Şu sıralarda Steam'de 39 TL etiketiyle satılan SUPERHOT, indirimlerde 15 TL'ye kadar düşüyor. Ana hikayesi 6 saatte bitirilebilen oyunda ise ustalaşmak paha biçilemez.

Sundered (Metroidvania/ Lovercraftian)

Metroidvania oyunlar güzel yapıldığı zaman tadından yenmez oluyorlar bence. Bu güzelliğin en temel taşlarından birisi seviye dizaynı ise, birisi de görselliktir. Görsellik konusunda oyun birkaç kare ile bile kendine çekebiliyor oyuncuyu, ama henüz oynama şansı elde edemediğim için seviyelerden emin değilim.

Sundered, Steam'de 32 TL etiketinde ve indirimlerde 6.4 TL'ye kadar düşüyor. 12 saat gibi bir oynama süresi olan oyunda herşeyi görmek istiyorsanız 20 saate kadar da çıkmanız mümkün.

2064: Read Only Memories (Cyberpunk/ Görsel Roman)

Cyberpunk 2077 her ne kadar kötü bir oyun çıkmış olsa da, pek çoğumuzun Cyberpunk oyunları keşfetmesini sağladı. Neo-San Fransisco'da geçen bu klasik görünüşlü hikayede de dünyanın ilk insansı makinesi ile birlikte bir gizemin peşine düşen bir gazeteciyi oynuyoruz. Görsel roman olsa dahi, sadece bir şeyleri okumakla değil temsili görselleri izlemekle bile saatlerini geçirtecek bir oyun kendisi.

Steam üzerinde 31 TL etiketiyle satılan oyunumuz, 3.1 TL'ye kadar iniyor indirimlerde ve de 9 saat gibi bir oyun süresine de sahip.

Baba Is You (Bulmaca)

Itch.io'daki Baba Is You oyunun kurallarının önüne etkileşime girebildiğin bloklar olarak sunulduğu bir puzzle oyunudur. Kuralları manipüle ederek oyunun nasıl işlediğini değistirebilir, bölümlerde buldugun objelere yeni işlevler verebilir ve ilginç etkileşimler yaratabilirsin. Her ne kadar böyle söyleyince basit gibi görünse de bir noktadan sonra kafayı yakıp, kendine bağımlı yapıyor.

Baba Is You 25 TL'lik Steam etiketiyle satışta ve indirimlerde 17.5 TL'ye kadar inmekte. Bulmacalar konusunda becerikli iseniz 6.5 saatte bitebilecek bu oyunun 20 saate kadar uzaması çok olası.

Celeste (Zorlu Platform) - Itch.io

Itch.io platformundaki Celeste'de SUPERHOT gibi herkesin bildiği bir oyun bence. Bu yüzden Steam açıklamasını koysam yeter herhalde; "TowerFall'un yaratıcıları tarafından üretilmiş bu süper ötesi platform oyununda Madeline'in Celeste Dağı'nın zirvesine yaptığı yolculuğunda içindeki şeytanlarla savaşmasına yardımcı ol. Elle üretilmiş yüzlerce mücadeleyi geç, çetrefilli sırları gün yüzüne çıkar ve dağın gizemini gözler önüne ser."

Celeste Steam'de 31 TL'lik bir etikete sahip ve de 7.75'e kadar düşen bir fiyata sahip. Oynanış süresi de her ne kadar yeteneğinize göre değişse de yaklaşık olarak 8 saatlik bir sürede bitirilebilir.

Jotun: Valhalla Edition (Macera/ Elle Çizilmiş)

İskandinav mitolojisinden fırlamış bir oyun olmazsa liste eksik olurdu zaten. Jotun zorlu boss fight'lar üzerine kurulu, İskandinav mitolojisinde geçen elle çizilmiş aksiyon ve keşife dayalı bir oyun. Jotun'da yüz kızartıcı bir biçimde ölen bir Viking savaşçısı Thora ile, Valhalla'ya gidebilmek için kendini Tanrılara kanıtlamaya çalışan bir savaşçının hikayesini takip edeceğiz.

Kendisi Steam üzerinde 25 TL etiketine sahip ve indirimlerde 5 TL'ye kadar düştüğü oluyor. Oyun süresi de 5 saat civarında net ve tek oturumda bitirmelik bir süre.

Son Söz

Itch.io üzerindeki oyunları sıralarken fark ettiyseniz Steam fiyatlarını ve oynanış sürelerini de not düştüm. İşte burada da toplam meblağı yazıyorum;

- Sadece buradaki 10 oyun indirim sezonları dışında Steam'de 304 TL ediyor.

- En baba Steam indirimlerinde ise yaklaşık olarak 110 TL bandına düşebiliyorlar.

Kısacası fiyat bakımından bakıldığı zaman 10 dolar şu anki kur üzerinden düşünürsek sadece bu 10 oyun için bile gayet iyi bir meblağ iken burada bakamadığımız 556 oyun daha olduğunu tekrar belirtmekten gurur duyuyorum.

Ayrıca bu 10 oyun dışında herhangi bir oyunu oynamayacak olsanız dahi elinizde en temizinden bir 100 saatlik oyun süreniz var. Eğer hepsini oynamak niyetine girerseniz bir daha ömrünüz boyunca oyun olmanıza da gerek kalmaz.

Eee, Ukrayna için toplanan yardım kampanyasına bir çiçek de siz göndermek istemez misin? Linki tekrar hatırlatarak uzaklaşıyorum, ve dünyada keşke hiç savaş olmasa diyorum efendim. İyi günler.

