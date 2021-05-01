ITC Milletvekili Salihi DEAŞ saldırılarının arttığı Kerkük'te güvenlik planlarının gözden geçirilmesini istedi

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarını arttırdığı Kerkük'te güvenlik planlarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarını arttırdığı Kerkük'te güvenlik planlarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Kerkük dolaylarında saldırılarını arttırdığına işaret ederek, bunun önüne geçilmesinin büyük önem arz ettiğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin ölümüne neden olan DEAŞ saldırılarını kınayan Salihi, Kerkük'te güvenlik planlarının gözden geçirilmeye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

DEAŞ ve PKK'lı teröristlerin kentin kırsal bölgelerinde aktif olduğuna dikkati çeken Salihi, hükümetten daha tedbirli olmasını istedi.

Salihi ayrıca istikrarlı bir Kerkük için kentin güney ve güneydoğusunda geniş kapsamlı operasyonlar başlatılmasının önemini vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Son olarak DEAŞ'ın dün Kerkük'ün Havice ilçesi yakınlarındaki bir kontrol noktasına el bombasıyla düzenlediği saldırıda 1 Haşdi Şabi gücünün öldüğü, 2 polisin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb