ITC Milletvekili Erşat Salihi, 2021 mali bütçesinden Türkmen bölgeleri için 6 milyon dolar ayrıldığını söyledi
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ITC Milletvekili Erşat Salihi, 2021 mali bütçesinden Türkmen bölgeleri için 6 milyon dolar ayrıldığını söyledi

Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
ITC Milletvekili Erşat Salihi, 2021 mali bütçesinden Türkmen bölgeleri için 6 milyon dolar ayrıldığını söyledi

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi, 2021 mali bütçesinden Türkmen bölgelerinin imarı için 10 milyar Irak dinarı ayrıldığını açıkladı.

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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi, 2021 mali bütçesinden Türkmen bölgelerinin imarı için 10 milyar Irak dinarı ayrıldığını açıkladı.

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Meclis'te onaylanan yeni mali bütçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkmen bölgelerinin kalkınması için canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirten Salihi, "Irak 2021 bütçesinden 10 milyar dinarın (yaklaşık 6 milyon dolar) Türkmen bölgelerinin imar ve kalkındırılması için ayrılmasını sağladık." dedi.

"Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı bölge olan 'Türkmeneli' ismini de bütçede resmi olarak tescillendirdik" diyen Salihi, "Türkmeneli, Orta Doğu bölgesinin parlayan yıldızı olacak." ifadesini kullandı.

Irak Meclisi, Bağdat-Erbil arasındaki anlaşmazlık nedeniyle aylarca sürüncemede kalan 2021 bütçesini dün onaylamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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