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İTB Yönetim Kurulu Başkanı Kestelli'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, her fırsatta demokrasiyi savunmaya, onun daha güçlü ve kalıcı olması için aralıksız çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Kestelli'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
14.07.2020 10:19 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:22

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, her fırsatta demokrasiyi savunmaya, onun daha güçlü ve kalıcı olması için aralıksız çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklama yapan Kestelli, 15 Temmuz 2016 gecesi, aziz vatanın huzuruna, milletin canına kast eden, demokrasi ve milli birliği hedef alan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kaynaklı hain darbe girişimine karşı, ilk andan itibaren milletin gösterdiği kutsal direnişin yanında yer aldıklarını kaydetti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir" ilkesini şiar edindiklerini vurgulayan Kestelli, "Her fırsatta demokrasiyi savunmaya, onun daha güçlü ve kalıcı olması için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. Her daim devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağız. ve her şart altında ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların karşısında yer alacağız. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız." ifadelerini kullandı.

Kestelli, demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine de rahmet diledi.

Kaynak: AA

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