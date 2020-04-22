İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi Açıklaması İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimi kararına ilişkin, "Alınan karar finansa erişimi biraz daha kolaylaştırması açısından isabetli." ifadesini kullandı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimi kararına ilişkin, "Alınan karar finansa erişimi biraz daha kolaylaştırması açısından isabetli." ifadesini kullandı.

Kestelli, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB Para Politikası Kurulunun (PPK) bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e çekmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada yaşanan sıkıntıların olduğunu belirten Kestelli, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle küresel ölçekte durma noktasına gelen ekonomiyi ayakta tutabilmek için likiditenin hayati önemi var. Alınan karar finansa erişimi biraz daha kolaylaştırması açısından isabetli. Tüm dünyada merkez bankalarının ve küresel finans kurumlarının likidite sağlama konusunda büyük adımlar attığını görüyoruz. Dünyada bugüne kadar açıklanan finansal paketlerin büyüklüğü 8 trilyon doları buldu."

Kestelli, duran talep nedeniyle faizlerin dip yaptığı, yer yer eksiye düştüğü ilginç zamanlardan geçildiğini belirterek, "Ekonomide esas sınav, Kovid-19'dan çıkışla birlikte karşı karşıya kaldığımız resesyonla mücadelede olacak. Böyle bir dönemde özellikle özel bankaların Merkez Bankasının verdiği mesajı iyi algılaması ve reel kesimi fonlama konusunda gereğini yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA