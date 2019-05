İTB mayıs ayı meclis toplantısı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, don ve dolu zararlarının kısmi etkisinin olması ve doğuşların genel olarak iyi gerçekleşmesi sayesinde geçen yıldan daha iyi bir üzüm sezonu yaşanabileceğini ifade edebileceklerini belirtti.

Kestelli, borsanın mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, üzümün Ege bölgesinin en önemli tarım ürünlerinden biri olduğu söyledi.

Borsa olarak, çekirdeksiz kuru üzüm ile ilgili birçok proje yürüttüklerini belirten Kestelli, şunları kaydetti:

"Ancak bugün, az önce yaptığımız çok özel bir protokol ile borsamız ile özdeşleşen bir ürün olan çekirdeksiz kuru üzüm için anlamlı bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile yeni geliştirilecek ve gelecek vadeden çekirdeksiz üzüm çeşitlerinden birisinin isim hakkının borsaya devredilmesi yönünde bir protokol imzaladık. Milli çeşit listesinde de yer alacak olan bu yeni çeşide borsamızı temsil eden bir isim verilecek. Borsamızın adı, üretimi ve ticaretinin sürdürülebilirliği için büyük emekler sarf ettiğimiz bu üründe de yaşayacak. Bu kıymetli çalışma ile borsa tarihimize anlamlı bir not bırakacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile siz değerli üyelerimizin de isim önerilerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum."

Borsa olarak her sezon öncesinde arazi çalışmaları ile ürünün gelişimini izlediklerini ve yeni sezona ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini dile getiren Kestelli, "Don ve dolu zararlarının kısmi etkisinin olması ve doğuşların genel olarak iyi gerçekleşmesi sayesinde geçen yıldan daha iyi bir üzüm sezonu yaşayabileceğimizi bugün için söyleyebiliriz. Ancak az önce de ifade ettiğim gibi üzüm çuvala girmeden iyi geçti diyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İncirde de şu an için herhangi bir sıkıntı görünmediğine işaret eden Kestelli, zeytin ve zeytinyağında da ürün açısından iyi bir sezon beklentisinin hakim olduğunu vurguladı.

Kestelli, pamukta da ekimlerin hemen hemen tamamlandığını belirterek, "Pamukta ekim alanlarının geçen yıla yakın olmakla birlikte biraz daha az olabileceğini öngörüyoruz. Ancak önümüzdeki günlerde sahadan alacağımız bilgiler bu konuda bizlere çok daha net bilgiler verecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA