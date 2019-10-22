İTB'den kızıl buğday projesi

22.10.2019 19:26

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Anadolu'nun en eski buğday türlerinden olan kızıl buğdayın ekimini yaygınlaştırmak için proje başlatıldığını bildirdi.

Borsanın ekim ayı meclis toplantısında konuşan Kestelli, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan güvenlik güçlerine ve sivil vatandaşlara rahmet diledi.

Borsa olarak gelecek nesillere karşı sorumluluklarının olduğunu anlatan Kestelli, yerel tohumları toprakla ve halkla buluşturan bir proje başlattıklarını belirtti. Projenin adının, "Topraktan Fırına: Kızıl Buğdayın Yolculuğu" olduğunu aktaran Kestelli, önerinin, Hububat Mamulleri Toptan Ticareti Komitesi'nden geldiği bilgisini paylaştı.

Kestelli, öneriyi projeye dönüştürdüklerine değinerek, "Projede, Anadolu'nun en eski buğday tohumlarından biri olarak bilinen yadigar kızıl buğdayın ekiminin yaygınlaştırılması, yüksek protein ve düşük glüten içeren unundan ekmek yapılarak tüketicilere tanıtılmasını hedefledik." dedi.

En güzel mirasın yerel tohumlar olduğunu vurgulayan Kestelli, şunları kaydetti:

"Bu projede, bölgemizden gönüllü çiftçilerimiz ile sözleşmeli tarım yaparak kızıl buğdayın üretimini sağlayacağız. Bu buğdaydan komite üyelerimizin de desteği ile un ve ekmek üretimini gerçekleştireceğiz. Ülkemizin sahip olduğu biyolojik ve kültürel çeşitlilik hepimizin malumu. Yerel tohumlar binlerce yıldır değişen koşullara uyum sağlayarak günümüze ulaşmayı başarmış örnekler olduğundan, yaşamın sürdürülebilirliği için birer genetik hazine. Biz de ata yadigarı tohumlara yatırım yaparak hem sağlıklı ürünler elde etmeyi hem de lezzetin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Kızıl buğdayın bu yolda bir mihenk taşı görevi üstleneceğine olan inanıyorum."

Kaynak: AA