İTB'dan Başkan İduğ'a ziyaret
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İTB'dan Başkan İduğ'a ziyaret

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve yönetim kurulu üyeleri, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u makamında ziyaret etti.

İTB'dan Başkan İduğ'a ziyaret
26.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:53

Bornova'nın tarım potansiyelinin geliştirilmesi için yapılabilecek işbirliklerinin değerlendirildiği toplantıda, komisyon kurularak köy bazında inceleme ve planlama yapılması görüşüldü.

Bornova'ya bağlı 12 köy yerleşimi olduğunu ifade eden Başkan Mustafa İduğ, tarım ve hayvancılığın önemli olduğuna vurgu yaptı. Özellikle pandemi döneminde köylerin ön plana çıktığını anlatan Başkan İduğ, "Bu süreç insanlara tarım, hayvancılık ve köylerin önemini hatırlattı. Belediye olarak bizim de köylerimizin kalkınması için Bornova bamyası, misket üzümü ve arıcılık gibi bir çok konuda çalışmalarımız var. Bornova markasını üretiyoruz. Ben köylerimizde üretilen ürünlerin satılabileceği büyük alanlar yapılabileceğini düşünüyorum. Bunun ekonomiye de katkısı olacaktır"dedi.

Borsa'ya ofis daveti

İzmir Ticaret Odası ve İzmir Sanayi Odası ile işbirliği yaptıklarını da ifade eden Başkan İduğ, "Bornova'da kendilerine özel bir yer tahsis ettik. Yakın zamanda ilçemizde şubeleri olacak. İzmir Ticaret Borsası'nın da burada yer alması bizi mutlu eder. Vatandaşlarımızın da işlerini kolaylaştırır" diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise Türkiye'nin ilk borsası olduklarını belirterek, "Önümüzdeki yıl 130. yılımızı kutlayacağız.Tarım alanında birçok konuda ilklere imza attık. Yeni projelerimizle yolumuza devam ediyoruz. Bornova Belediyesi ile de güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum"dedi. Başkan Mustafa İduğ, Kestelli'ye içinde 'Bornova' markasının ürünlerinin olduğu bir sepet hediye etti.

Kaynak: Bültenler

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