İtb Başkanı Kestelli, Güven Tazeledi

İzmir Ticaret Borsası'nda (İTB) mevcut yönetim kurulu başkanı Işınsu Kestelli, bu göreve yeniden seçildi.

Borsa binasında gerçekleşen seçimlerde meclis üyesi 54 kişi, borsa yönetim kurulu başkanı, asil ve yedek üyelerini, borsa disiplin kurulu asil ve yedek üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Seçimlerde 54 meclis üyesinden 52'si oy kullandı, 1 oy geçersiz sayıldı.

Oy kullanan meclis üyelerinin 51'inin oyunu alan Kestelli, yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Seçim sonrası açıklama yapan Kestelli, "Geçen hafta sonu başlayan seçim sürecimizi bugün büyük bir olgunluk içinde tamamlamış bulunuyoruz. Meclisimiz sandığa giderek bize dört yıl için yeniden görev verdi. Bunun için tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hiç merak etmesinler, emanet ehil ellerde." diye konuştu.

Eski meclisten 34 üyenin devam ettiğini belirten Kestelli, 20 meclis üyesinin ise yeni seçildiğini aktardı.

İTB'de 2018-2021 tarihleri arasında görev yapacak yönetim kurulu asil listesi şu isimlerden oluştu: "Işınsu Kestelli, Ercan Korkmaz, Bülent Arman, Derya Pala, Erol Avni Bozkurt, Tayfur Akın, Özhan Şen, İlhan Zincircioğlu, İsmail Emin Kentli, Şeref İyiuyarlar, Bülent Uçak.

Meclis başkanı da değişmedi

Meclis başkanlık divanı seçiminin gerçekleştirildiği 2018-2021 dönemi ilk meclis toplantısı, en yaşlı üye Ali Özkanlı başkanlığında gerçekleştirildi.

54 meclis üyesi arasından 50'sinin oy kullandığı seçimlerde oyların tamamını alarak meclis başkanlığına yeniden Barış Kocagöz, Meclis Başkan Yardımcılıklarına ise Ömer Gökhan Tuncer ve Seyit Güngör Şarman seçildi. Katip üyeliğine ise Ümit Akkuş seçildi.

Mecliste ilk meclis başkanlık konuşmasını yapan Barış Kocagöz, başkanlık divanı adına üyelerin kendilerine gösterdikleri güven için teşekkür etti.