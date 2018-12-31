İtalyanlardan İsrail İşgaline Karşı "Bella Ciao"

- İtalyanlardan İsrail işgaline karşı "Bella Ciao"

EL HALİL - Filistin halkına destek olmak için El Halil kentine gelen bir grup İtalyan eylemci, askeri kontrol noktasından geçerken İsrail işgaline karşı "Bella Ciao" şarkısını seslendirdi.

Filistin halkına destek olmak için Batı Şeria'da yer alan El Halil kentini ziyaret eden bir grup İtalyan eylemci, İsrail işgaline karşı şarkı söyledi. İşgal altında olan Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail'e ait bir askeri kontrol noktasından geçen eylemciler işgale karşı İtalya'da devrimci ruhu simgeleyen "Bella Ciao" şarkısı seslendirdi.

İtalyan halk ve devrim şarkısı olan Bella Ciao, II. Dünya Savaşı esnasında, İtalya'da önce Mussolini'ye, daha sonra işgalci Nazi Almanya'sına karşı mücadele veren İtalyan Anti-Faşist direnişçiler tarafından direnişin sembolü olmuştu.

Kaynak: İHA