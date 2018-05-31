İtalyanlardan Alman Siyasiye İğneleyici Cevap

İtalyanlardan Alman Siyasiye İğneleyici Cevap

Alman politikacı Guenther Oettinger'in 'İtalyan seçmenler cezalandırılmalı' sözlerine karşılık Peruggia'daki bir gazete bayii Almanlara fiyatlarını yüzde 50 oranında artırdıklarını açıkladı.

Alman politikacı Guenther Oettinger'in 'İtalyan seçmenler cezalandırılmalı' sözlerine karşılık Peruggia'daki bir gazete bayii Almanlara fiyatlarını yüzde 50 oranında artırdıklarını açıkladı.

Author: avatareuronews-tr

Tags: İtalya ekonomisi Avrupa Birliği Almanya Ekonomi Posted: 31 mei 2018

Kaynak: Euronews.com

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