İtalyanlardan Alman Siyasiye İğneleyici Cevap
Alman politikacı Guenther Oettinger'in 'İtalyan seçmenler cezalandırılmalı' sözlerine karşılık Peruggia'daki bir gazete bayii Almanlara fiyatlarını yüzde 50 oranında artırdıklarını açıkladı.
Alman politikacı Guenther Oettinger'in 'İtalyan seçmenler cezalandırılmalı' sözlerine karşılık Peruggia'daki bir gazete bayii Almanlara fiyatlarını yüzde 50 oranında artırdıklarını açıkladı.
Author: euronews-tr
Tags: İtalya ekonomisi Avrupa Birliği Almanya Ekonomi Posted: 31 mei 2018
Kaynak: Euronews.com