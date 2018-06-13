İtalyanlar Yeni AB Karşıtı Hükümet Hakkında Ne Düşünüyor?

İtalya'da uzun görüşmelerin ardından sonunda sistem karşıtı Beş Yıldız Hareketi ve aşırı sağ Lig Partisi'nin ortaklığında bir koalisyon hükümeti kuruldu. Ancak yeni hükümetin Avrupa karşıtı görüş ve tutumları AB üyesi ülkeler arasında ve hatta dünya çapında endişe yaratmaya devam ediyor. …

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