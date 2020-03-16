İtalyanlar şarkılarla birbirlerine destek oluyor
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İtalya, Güncel

İtalyanlar şarkılarla birbirlerine destek oluyor

İtalya'da halk akşam 21.00'de bu sefer fenerlerle her akşamüstü 18.00'de yaptıkları gibi İtalya Milli Marşını ve diğer İtalyan halk şarkılarını söyleyerek birbirlerine destek oldular.

16.03.2020 00:39 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:41
İtalyanlar şarkılarla birbirlerine destek oluyor

İtalya'da halk akşam 21.00'de bu sefer fenerlerle her akşamüstü 18.00'de yaptıkları gibi İtalya Milli Marşını ve diğer İtalyan halk şarkılarını söyleyerek birbirlerine destek oldular.

İtalyanlar şarkılarla birbirlerine destek oluyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

İtalyanlar şarkılarla birbirlerine destek oluyor

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