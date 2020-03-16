İtalyanlar şarkılarla birbirlerine destek oluyor İtalya'da halk akşam 21.00'de bu sefer fenerlerle her akşamüstü 18.00'de yaptıkları gibi İtalya Milli Marşını ve diğer İtalyan halk şarkılarını söyleyerek birbirlerine destek oldular.

İtalya'da halk akşam 21.00'de bu sefer fenerlerle her akşamüstü 18.00'de yaptıkları gibi İtalya Milli Marşını ve diğer İtalyan halk şarkılarını söyleyerek birbirlerine destek oldular. Kaynak: AA Haberin Videosu: İtalyanlar şarkılarla birbirlerine destek oluyor