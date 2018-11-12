İtalyanlar Ozan Kabak'ın Peşine Düştü, Galatasaray Kapıyı 20 Milyon Eurodan Açtı!
İtalyan basını, Inter, Milan ve Roma'nın, Galatasaray'ın genç oyuncusu Ozan Kabak'ın peşinde olduğunu, sarı-kırmızılıların da kapıyı 20 milyon eurodan açtığını yazdı.
Galatasaray'ın bu sezon altyapıdan A takıma çıkardığı Ozan Kabak hakkında İtalya'dan gündem yaratacak bir iddia geldi.Ülkede yayım yapan Tuttomercato adlı haber portalının paylaştığı özel habere göre Cim Bom'un 18'lik stoperi için Serie A'nın üç devi birden devreye girdi.
BONSERVİS BEDELİ DUDAK UÇUKLATIYOR
Site, genç oyuncuyla Inter'in yanı sıra Milan ve Roma'nın da yakından ilgilendiğini ifade etti. Haberde sarı-kırmızılılar'ın talep ettiği öne sürülen bonservis bedeli ise dudak uçuklattı. Buna göre Galatasaray yönetimi, kapıyı en az 20 milyon eurodan açıyor.
(Fanatik)
YORUMLAR (10)
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ZiyaaaaaaaaaCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Hep 20 mCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Evet geleneksel Galatasaray'ı menejerlik oyunlarıyla kandirma sezonu açılmıştır...bunun sonunda bu çocuğa 5 yıllık sözleşme ve dünya bir para verilir..adamda oynamaz daha..örnek Semih Kaya ...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ZiyaaaaaaaaaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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18 yaşındaki bir adam için 1 lira etmez yorumu çok berbat yorumCevap Yaz 3 Yayından Kaldır