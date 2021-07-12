İtalyanlar, milli takımlarının Avrupa Şampiyonluğu'ndan dolayı çok mutlu
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İtalyanlar, milli takımlarının Avrupa Şampiyonluğu'ndan dolayı çok mutlu

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalyanlar, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya'nın şampiyonluğa ulaşmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

İtalyanlar, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya'nın şampiyonluğa ulaşmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Londra'daki finalde, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İtalya'nın İngiltere'yi penaltı atışlarında 3-2 yenerek, tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu olması ülkede büyük sevinç yarattı. İtalyanlar, şampiyonluğu sabahın ilk saatlerine kadar kutladı.

Başkent caddelerinde turlayan taraftarlar, duygularını AA muhabirine aktardı. Bazı taraftarlar, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi zor bir dönemin ardından gelen bu başarının, İtalya'da herkese iyi geldiği görüşünde birleşti.

Karşılaşmayı Popolo Meydanındaki dev ekran karşısında izleyen ve maçı büyük heyecanla takip ettiğini anlatan Valerio, "Bu tarif edilemez bir duygu: İngilizleri evinde yenmek ve Avrupa Şampiyonu olmak, benzersiz bir şey. Kolay olmadı." dedi.

Antonio da "Kesinlikle kolay bir maç olmadı. Özellikle de böyle bir maç ki henüz 2. dakikada geriye düştük. Tabii ki takımın bu durumda adrenali düştü. Bu noktadan çevirmek, ikinci yarıda maçı eşitlemek, acı çekmek ve bu şekilde kazanmak, çılgınca bir duygu." diye konuştu.

Francesco da Avrupa Şampiyonu olmalarını "Çok güzel bir şey. Bu akşam İtalyan olmak ayrı güzel." yorumunu yaptı.

Giulia ve Alice de şampiyonluğu gerçeküstü olarak nitelerken, "Çok heyecan verici bir şey. Bir daha olur mu bilmiyoruz ama heyecanlandırıcı. Bu yılın en güzel şeyi. Böylesine zor bir yıldan sonra herkesi birleştirecek bir şey." ifadelerini kullandı.

Babası Gabriele ile tura çıkan Simone de İtalya'nın bugüne kadar tek olan Avrupa Şampiyonluğunu babasını gördüğünü kendisinin ise ilk kez bu şampiyonluğu yaşadığını belirtti.

Baba Gabriele, "Çok güzel bir şey bu. 53 yıl geçmişti" derken, Simone ise "Ben daha doğmamıştım." dedi.

Gabriele "Bir daha ne zaman görürüz bilemem, belki sen bile göremezsin" derken, oğlu Simone itiraz ederek, "Hayır, hayır bu doğru değil. Tekrar edeceğiz bunu." yorumunu yaptı.

Şampiyonluğa kutlamaya çıkan Arianna ve Lorenzo da "Çok mutluyuz. Milli takım düzeyinde uzun zamandır bir şey kazanmıyorduk. 2006'da Dünya Kupası'nı kazandığımızda biz daha çocuktuk." şeklinde konuştu.

Son penaltıyı panik halde izlediklerini dile getiren Arianna, "Şampiyon olduğumuzda bağırdık ama hak ettik kazanmayı. Çok bağırdık. Çok büyük heyecan duyduk." dedi.

Lorenzo, "Pandemiyle geçen zor dönemin ardından biraz olsun bize telafi olabilecek bir başarı bu." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyanlar, milli takımlarının Avrupa Şampiyonluğu'ndan dolayı çok mutlu
İtalyanlar, milli takımlarının Avrupa Şampiyonluğu'ndan dolayı çok mutlu
İtalyanlar, milli takımlarının Avrupa Şampiyonluğu'ndan dolayı çok mutlu
İtalyanlar, milli takımlarının Avrupa Şampiyonluğu'ndan dolayı çok mutlu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finali
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finali
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finali
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finali
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