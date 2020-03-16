İtalyanlar koronavirüsün yayılmasına engel olmak için büyük çaba harcıyor
İtalya'da halk virüsün daha fazla yayılmasına engel olmak ve halk sağlığını korumak için yeni getirilen kurallara uymada büyük özen gösteriyor.
16.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:42
İtalya'da halk virüsün daha fazla yayılmasına engel olmak ve halk sağlığını korumak için yeni getirilen kurallara uymada büyük özen gösteriyor. View on euronews
Kaynak: Euronews.com
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