İtalyanlar koronavirüsün yayılmasına engel olmak için büyük çaba harcıyor İtalya’da halk virüsün daha fazla yayılmasına engel olmak ve halk sağlığını korumak için yeni getirilen kurallara uymada büyük özen gösteriyor.

Yeni tip koronavirüs Covid-19'in Avrupa'da en yoğun biçimde etkilediği İtalya'da halk virüsün daha fazla yayılmasına engel olmak ve halk sağlığını korumak için yeni getirilen kurallara uymaya büyük özen gösteriyor.



Uzun kuyrukları hiç sevmemekle tanınan İtalyanlar Covid-19 salgınının benzeri görülmemiş boyutlara erişmesi üzerine yeni kurallara sıkı şekilde uymaya özen göstermeye başladı. Bunların başında insanların birbirine bir metreden daha fazla yaklaşmayarak mesafe bırakması geliyor. Bu sosyal mesafe dükkan ve süpermarketlerde kuyruklarda beklerken özellikle muhafaza ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle