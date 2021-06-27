İtalyanlar, İtalya-Avusturya maçını Roma'da dev ekran karşısında izledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalyanlar, İtalya-Avusturya maçını Roma'da dev ekran karşısında izledi

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turundaki İtalya-Avusturya maçını, başkent Roma'da binlerce taraftar dev ekran karşısında izledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turundaki İtalya-Avusturya maçını, başkent Roma'da binlerce taraftar dev ekran karşısında izledi.

Başkentin işlek meydanlarından Popolo'da oluşturulan taraftar alanında toplanan binlerce İtalyan, İtalya-Avusturya maçını dev ekrandan takip etti.

Normal süresi 0-0 sona eren ve uzatmalara giden maç nedeniyle İtalyanlar büyük heyecan yaşadı.

Müsabakanın uzatma devrelerinde, 95. dakikada Chiesa'nın İtalya'yı 1-0 öne geçiren golü atması, taraftarlar arasında büyük coşku yarattı.

105. dakikada Pessina'nın "Gök mavililer" adına farkı 2'ye çıkaran golü meydandaki coşkuyu katladı.

Avusturya'nın 114. dakikada Kalajdzic ile farkı 1'e indiren golü, İtalyanları maçın son anlarını endişeyle izlemesine yol açtı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle İtalya, Avusturya'yı 2-1 yendi ve İtalyan taraftarlar galibiyeti büyük sevinçle kutladı.

Avusturya karşısında zorlansa da EURO 2020'de çeyrek finale çıkan İtalya'nın bu başarısı, başkent Roma caddelerinde de araç konvoyları halinde kutlandı.

İtalyanlar, İtalya-Avusturya maçını Roma'da dev ekran karşısında izledi
İtalyanlar, İtalya-Avusturya maçını Roma'da dev ekran karşısında izledi
İtalyanlar, İtalya-Avusturya maçını Roma'da dev ekran karşısında izledi
İtalyanlar, İtalya-Avusturya maçını Roma'da dev ekran karşısında izledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 yenen İtalya, çeyrek finale yükseldi
EURO 2020 Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 yenen İtalya, çeyrek finale yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Meral Akşener Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Brad Pitt Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Kerem Kamışlı
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Merih Demiral Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtalyanlar, İtalya-Avusturya maçını Roma'da dev ekran karşısında izledi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 02:40:10. #1.14#

title