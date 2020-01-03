: İtalyanlar espresso ile UNESCO listesinde Türk kahvesine rakip olmak için kolları sıvadı

03.01.2020 20:48 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:48

İki yıl önce Napoli pizzasını UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine sokmayı başaran İtalyanlar bu defa espresso kahvesi içinde aynı ünvanı almak için kolları sıvadıView on euronews

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