İtalyan Basını: Romalı Juan Jesus, Galatasaray Yolunda

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'un Galatasaray yolunda olduğunu yazdı.

Gazete, Sportif Direktör Monchi tarafından istenmeyenler listesine dahil edilen 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla sarı-kırmızılılara kiralanacağını iddia etti.

5 sezon bir diğer Serie A ekibi Inter'de forma giydikten sonra 10 milyon Euro'ya Roma'ya giden Jesus, geçen sezon 22 maçta görev aldı.