İtalyanlar balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İtalyanlar balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı - Haber
Güncel

İtalyanlar balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

İtalyanlar, destek ve dayanışmalarını göstermek için yurt genelinde saat 12'de balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.

14.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:49
İtalyanlar balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

İtalyanlar, destek ve dayanışmalarını göstermek için yurt genelinde saat 12'de balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.

İtalyanlar balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

İtalyanlar balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Haber
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Haber
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu Haber
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi Haber
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Haber
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi Haber
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Berat Albayrak İçişleri Bakanı
Magazin Ebru Şallı Gülben Ergen Müslüm Gürses Fahrettin Koca
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Mart İtalya Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: İtalyanlar balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 16:36:21. #1.15#