İtalyanlar balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı
İtalyanlar, destek ve dayanışmalarını göstermek için yurt genelinde saat 12'de balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.
14.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:49
İtalyanlar, destek ve dayanışmalarını göstermek için yurt genelinde saat 12'de balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: İtalyanlar balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı