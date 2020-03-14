İtalyanlar balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı İtalyanlar, destek ve dayanışmalarını göstermek için yurt genelinde saat 12'de balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.

İtalyanlar, destek ve dayanışmalarını göstermek için yurt genelinde saat 12'de balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Kaynak: AA Haberin Videosu: İtalyanlar balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı