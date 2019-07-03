İtalyan yüzücüler madalya için Erzurum'da kulaç atıyor

YUNUS HOCAOĞLU - İtalya Kadın Yüzme Milli Takımı, bu ay Güney Kore'de yapılacak Dünya Yüzme Şampiyonası için Erzurum'da güç depoluyor.

Yerli spor kulüplerinin bireysel ve takım sporlarında güç depolamak için tercih ettiği Erzurum, yabancı sporcuların da yaz kamplarının vazgeçilmez adreslerinden biri oldu.

Kış aylarında kayak sporuna gönül veren yerli ve yabancı turistleri Palandöken Kayak Merkezi'nde ağırlayan Erzurum, yazın da serin hava, kolay ulaşım, lüks otel ve yüksek rakım avantajıyla yurt dışından sporcuların güç depolama merkezi haline geldi.

Kentin bu güzel imkanlarını fırsat bilen İtalya Kadın Yüzme Milli Takımı, 12-28 Temmuz tarihlerinde yaklaşık 50 ülkenin katılacağı Dünya Yüzme Şampiyonası'na Erzurum'da kulaç atarak hazırlanıyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan tesiste kampa giren İtalya Milli Takımı, 5 sporcusuyla her gün 6 saat çalışarak şampiyonada derece almak istiyor.

İtalya Kadın Yüzme Milli Takımı Antrenörü Fabrizio Antonelli yönetiminde çalışan yüzücüler, Dünya Yüzme Şampiyonası'nda elde edecekleri başarıyla 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor.

"50 ülke arasında derece yapmak için çalışıyoruz"

Antrenör Fabrizio Antonelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Yüzme Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlandıklarını söyledi.

Son yılların en büyük müsabakasına katılacaklarını ifade eden Antonelli, şöyle konuştu:

"Temmuz'daki Dünya Yüzme Şampiyonası'na katılacağız. Son 3 yılın en büyük turnuvası olacak. Bu yarışlara yaklaşık 50 ülke katılacak. Dünya genelinde uluslararası müsabaka olduğu için katılım yoğun olacak. Biz de bu ülkelerin arasında iyi bir derece yapmak için çalışıyoruz. Takımda 3 İtalyan, 1 Ekvador, 1 Fransız olmak üzere 5 kişi var. Diğer sporcular 3 yıl önce İtalya Kadın Yüzme Milli Takımı'na katıldı. Takım olarak uluslararası yarıştıkları için İtalya sporcusu olarak yarışlara katılıyorlar. Sporcuların kondisyonları iyi, daha iyi olması için çalışıyoruz. 2 haftalık bir zaman dilimi var ve önümüzdeki günlerde daha iyi olmalarını ümit ediyorum."

Antonelli, Dünya Yüzme Şampiyonası'nda iyi bir derece almak istediklerini belirterek, olimpik yarışlara katılmak için hedeflerinin ilk 10'a girmek olduğunu dile getirdi.

"Yüksek rakım nedeniyle Erzurum'u tercih ettik"

Daha önce tanıştıkları Türk antrenörlerin kamp için Erzurum'u tavsiye ettiğini anlatan Antonelli, "Rakımın yüksek olması da buraya gelmemizin en büyük etkilerinden bir tanesi. Erzurum ve havuz çok güzel tekrar gelebiliriz. Buraya gelmeden önce özellikle dil konusunda zorluk çekeriz diye çekincelerimiz vardı ama buradaki insanlar çok misafirperver ve yardımsever. Bir şey istediğimiz zaman hemen yardımcı oluyorlar. Havuz da çok iyi herhangi bir sıkıntımız olmadı." diye konuştu.

Milli takım sporcusu Rachele Bruni de yüksek rakımda olması nedeniyle Erzurum'a geldiklerini, şampiyona için hazırlandığını ve hedefinin birinci olmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA