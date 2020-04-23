İtalyan yetkililer Covid-19'la ilgili hesap versin diyen sosyal medya grubunda 45 bin kişi toplandı Koronavirüs kaynaklı ölümlerin en fazla yaşandığı ülkelerden olan İtalya'da hayatını kaybeden kurbanların yakınları, sorumluluğu bulunan yetkililere karşı yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor. Kurban yakınları, Facebook'ta bir grup kurarak ortak hareket etmeye başladı

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin en fazla yaşandığı ülkelerden biri olan İtalya'da hayatını kaybeden kurbanların yakınları, sorumluluğu bulunan yetkililere karşı yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor. İtalya hükümeti her ne kadar Avrupa Birliği'ne 'yardım etmede geç kaldığı' gerekçesiyle tepki gösterse de halkın, özellikle salgının başlangıcında yapılan hatalarda payı bulunduğu iddia edilen yetkililerden hesap sormak için 'adalet' talebi giderek yükseliyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com