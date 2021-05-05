İtalyan yazar Susanna Tamaro, canlı yayında okurlarıyla bir araya gelecek
İtalyan yazar Susanna Tamaro, 10 yıl aradan sonra yazdığı yeni romanı "Büyük Bir Aşk Hikayesi"yle okurlarıyla bir araya gelecek.
İtalyan yazar Susanna Tamaro, 10 yıl aradan sonra yazdığı yeni romanı "Büyük Bir Aşk Hikayesi"yle okurlarıyla bir araya gelecek.
D&R tarafından düzenlenen etkinlik, "@dr_dunyasi" adlı Instagram hesabından yayınlanacak.
Moderatörlüğünü, aynı zamanda kitabın çevirmeni de olan Eren Cendey'in yapacağı program, yarın saat 17.00'de başlayacak.
Tamaro, söyleşide yeni kitabının yazım sürecini anlatarak, dinleyicilerin merak ettiği soruları cevaplayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı