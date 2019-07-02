İtalyan yargısından göçmenleri kurtaran Alman kaptan Rackete'nin serbest bırakılması kararı
İtalyan yargısı, Sea-Watch gemisi ile Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle birlikte İtalya'nın Lampedusa Adası’na yanaşan ve ardından tutuklanan Alman kaptan Carola Rackete'nin serbest bırakılmasına karar verdi.
İtalyan yargısı, Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle birlikte İtalya'nın Lampedusa Adası'na savaş gemisine rağmen yanaşan ve ardından tutuklanan Sea-Watch 3 kaptanı Alman Carola Rackete'nin serbest bırakılmasına karar verdi.
Mahkeme ayrıca, kadın kaptan hakkındaki ev hapsini kaldırdığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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