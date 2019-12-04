İtalyan Ticaret Odası Derneği'nden "Türkiye'ye yatırım" çağrısı

04.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:08

İtalyan Ticaret Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, "Türk ekonomisinde fırsatlar kendini göstermeye başladı. Türkiye'ye yatırım yapmanın tam zamanı ve bu tren kaçırılmamalı." dedi.

Manzini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekrar ivme kazanan Türk ekonomisinin İtalyan iş insanları için yeni fırsatlara açık olduğunu söyledi.

Türkiye ve İtalya'nın yıllardır süregelen dostane ilişkisine dikkati çeken Manzini, Akdeniz havzasında en önemli iki ekonomi Türkiye ve İtalya'nın 2019 hariç, her yıl bir önceki yıla göre ticari ilişkilerini artırdığını hatırlattı.

Manzini, İtalya ve Türkiye'nin toplam ticaret hacminin yaklaşık 20 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu seviye iki ülkenin potansiyelini yansıtmıyor. Gelecek 10 yılda bunun 40 milyar dolara çıkmaması için hiçbir sebep yok." yorumunu yaptı.

Türkiye- İtalya ticari ilişkilerinin dengeli şekilde seyrettiğini vurgulayan Manzini, "İtalya, 2018 yılı itibarıyla Almanya ve Birleşik Krallık'ın ardından Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştirdiği 3. ülke konumunda. İthalatta ise İtalya, Türkiye'nin 5. tedarikçi ülkesi. Bu yıl, ticari ilişkiler Türkiye lehine de olsa bir açıktan bahsedemeyiz, yine dengeli. Ticarete konu olan ürün yelpazesi de çok geniş, hemen hemen bütün sektörlerde iş ilişkimiz var. Dolayısıyla bu genişlik, sürdürebilirlik ve artırmak anlamında daha iyi bir zemin oluşturuyor."

İtalyan sermayesinden yatırıma devam

Livio Manzini, Türk ekonomisinin tekrar büyümeye geçtiğini belirterek, 1960'lı yıllardan beri Türkiye'ye yatırım yapan uluslararası İtalyan sermayesinin yatırımlarına devam edeceğine işaret etti.

Türkiye ekonomisinin son yıllarda yaşadığı sıkıntıya rağmen hiçbir İtalyan iş insanının Türkiye'den çekilmediğine dikkati çeken Manzini, "Türkiye'ye son zamanlarda İtalyan yatırımlarında belki biraz aksama oldu, dibe vurduk ama yükselişe geçmeye başladık. Türk ekonomisinde fırsatlar kendini göstermeye başladı. Türkiye'ye yatırım yapmanın tam zamanı ve bu tren kaçırılmamalı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de önemli İtalyan şirketlerinin Ar-Ge merkezinin bulunduğunu kaydeden Manzini, Türk insanının kabiliyetine ve Türk işçisinin verimliliğine vurgu yaptı. Manzini, enflasyonun yüzde 26'lardan yüzde 10'lara düşürülmesinin önemli bir başarı olduğunun altını çizerken olumlu trendin devam edeceğine işaret etti.

"Türkiye ve İtalya ticareti 2020'de hızla toparlanacak"

Manzini, küresel ekonominin yavaşlamasının sebebinin ticaret savaşlarından kaynaklandığını söyledi.

"Siz kaybederseniz ben kazanırım." anlayışının büyük bir hata olduğunu kaydeden Manzini, "Bu dar görüşlü anlayıştan dolayı şu anda herkes kaybediyor. Uluslararası ticaret her zaman zenginlik yaratmıştır. Hükümetler bunu anladığı zaman belki de değişik bir politikaya doğru giderler. Küresel ticaret hem tüketicilere geniş ürün yelpazesi sunuyor hem de tüketicilerin ürünleri daha düşük bir fiyatla temin etmesini sağlıyor. Ticaret savaşları ise çarkları tersine döndürüyor." fadelerini kullandı.

Mevcut konjonktürde ikili ilişkilerin öneminin çok daha ön plana çıktığını belirten Manzini, Türkiye-İtalya ticaretinin 2020 yılında hızla toparlanacağı öngörüsünde bulundu.

Kaynak: AA