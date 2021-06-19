İtalyan Tasarım Günü'ne, Bilişim Vadisi ev sahipliği yapacak
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İtalyan Tasarım Günü'ne, Bilişim Vadisi ev sahipliği yapacak

İtalyan Tasarım Günü'ne, Bilişim Vadisi ev sahipliği yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Bu yıl 8 Temmuz'da beşincisi gerçekleşecek olan '2021 İtalyan Tasarım Günü', 24 Haziran Perşembe günü Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek lansmanla tanıtılacak.

Bu yıl 8 Temmuz'da beşincisi gerçekleşecek olan '2021 İtalyan Tasarım Günü', 24 Haziran Perşembe günü Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek lansmanla tanıtılacak.

'Made in Italy için Sürdürülebilir Yeni Bir Başlangıca Yönelik Zorluklar' temasıyla düzenlenen İtalyan Tasarım Günü, 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek. 24 Haziran'da Bilişim Vadisi'nde düzenlenen lansmanın açılış konuşmalarını ise Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ve İstanbul Konsolosu Elena Sgarbi yapacak.

İtalyan Tasarım Günü, 2014 yılından bu yana İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından organize ediliyor. Bu yıl da İtalya'nın ve Türkiye'nin önde gelen tasarımcı ve akademisyenleri, mimari tasarım, kamusal sanat, endüstriyel tasarım ve giyilebilir teknolojiler alanlarında tematik bir dizi panel gerçekleştirecek. Türk ve İtalyan tasarım öğrencilerinin bir arada yer aldığı atölye çalışması da aynı gün çevirim içi ortamda canlı yayınlanacak. İtalya Başkonsolosluğu tarafından organize edilen ve Bilişim Vadisi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 2021 İtalyan Tasarım Günü'nün küratörü, dünyaca ünlü mimar Prof. Luca Molinari ve Bilişim Vadisi Uluslararası Tasarım Merkezi Direktörü Dr. Pınar Sipahi olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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