İtalyan Tasarım Günleri muhteşem bir final ile sona erdI

29 Haziran'da "Made in Italy için Sürdürülebilir Yeni Bir Başlangıca Yönelik Zorluklar" teması ile startı verilen tasarım günleri, Türkiye'nin farklı noktalarından canlı bağlantıların yapıldığı paneller ile tamamlandı.

Etkinlik, Türkiye'deki İtalyan Sistemi'ni oluşturan (Ankara İtalya Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu, İzmir Konsolosluğu, İtalyan Kültür Merkezi ve ICE İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı) kurumların iştiraki ile gerçekleşti.

Katılımcıların, Göbeklitepe, Galata Kulesi, İstanbul Boğazı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rıhtımı, ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası ve Venedik'ten canlı bağlantılarla renk kattığı çevrim içi gerçekleştirilen panellerde mimari tasarım, kamusal sanat, endüstriyel tasarım ve giyilebilir teknolojiler konuları ele alındı.

BİLİŞİM VADİSİ TASARIM KÜMELENME MERKEZİ

İtalyan Tasarım Günleri'nin son gününde Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenme Merkezi Direktörü Dr. Pınar Sipahi'nin moderatörlüğünde çevrim içi bir toplantı düzenlendi. Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenme Merkezi'ndeki toplantıda video gösteriminin ardından Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani ile Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenme Merkezi Kamusal Sanat Koordinatörü Prof. Dr. Luca Molinari birer konuşma yaptı.

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL NOKTALARI

Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenme Merkezi Direktörü Dr. Sipahi, "Bu organizasyonu tasarlarken 'özünden kopmadan özel bir şey tasarlayamazsınız' gerçeği ile ülkemizin en güzel noktalarından seslenmeye çalıştık. Göbeklitepe, Galata Kulesi, İstanbul Boğazı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rıhtımı, ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası noktalarımızı oluşturdu." dedi.

TASARIM STRATEJİSİ VE FELSEFESİ

Türkiye'deki İtalyan Tasarım Günleri'nin daha önceki dünya örneklerinden farklı olarak organize edildiğini vurgulayan Dr. Sipahi, "Sadece İtalyan Değil, Türk tasarımcı ve Üniversitelerinin de katılımı ile gerçekleşen bir etkinlik oldu, burada amacımız Büyükelçi Massimo Gaiani'nin de arzu ettiği şekilde, tasarım alanında Türkiye-İtalya arasında işbirliklerini ve etkileşimi arttırmak." diye konuştu.

114 ÜLKEDE EŞ ZAMANLI

Bilişim Vadisi Genel Müdürü İbrahimcioğlu, 114 ülkede eş zamanlı gerçekleşen İtalyan Tasarım Günleri'ne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

TEKNOLOJİ SANAT VE ESTETİK BULUŞMASI

Teknolojinin bugüne kadar hep zanaat ile özdeşleştiğini kaydeden Genel Müdür İbrahimcioğlu, "Zanaat ile özdeşleşen teknolojiyi sanat ve estetik ile buluşturabileceğimiz bir Tasarım Kümelenme Merkezi'ni uluslararası camiaya küresel ölçekte açabileceğimiz ve Türkiye tasarımının da bu konsept içerisinde yer alabileceği bir alan yaratalım istedik." diye konuştu.

İŞ BİRLİĞİNİN İNCİSİ

İtalya Büyükelçisi Gaiani, iki ülke arasında dört dörtlük bir ekonomik ve ticari bir iş birliği olduğunu ifade ederek "Tasarım da bu çok yönlü ekonomik ticari iş birliğinin bir incisi." dedi.

SIKI İLİŞKİLER

Türkiye'yi sadece pazar olarak görmediklerinin altını çizen Büyükelçi Gaiani, "Türkiye'yi partner olarak görüyoruz. Birlikte ilişkiler geliştirebileceğimiz bir ortak olarak görüyoruz. İş birliğimiz somut sonuçlar verebilecek. Çünkü bilgi birikimimiz var, endüstrimiz ve ticaretimiz birbirine karşılıklı olarak sıkı sıkıya bağlı." diye konuştu.

İŞ BİRLİĞİ VE BAĞLANTILAR ÖNEMLİ

Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenme Merkezi Kamusal Sanat Koordinatörü Prof. Molinari de tasarımın merkezi olabilmek için iş birliğinin ve bağlantıların önemli olduğuna işaret ederek Mesela Milano tasarım konusunda niye önemli bir merkez? Çünkü sistem var, firmalar, el sanatçıları, tasarımcılar basın yayın kuruluşları orada. Bu bir arada olma hali ülkeleri, şehirleri tasarım merkezi haline getiriyor." dedi.

MİMARİ TASARIM PANELİ

Konuşmaların ardından gün boyunca çevrim içi paneller düzenlendi. Mimari Tasarım Paneli'nin moderatörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Prof.Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu yaptı. Prof. Dr. Arabacıoğlu üniversitesinin rıhtımından canlı bağlantı yaparak paneli yönetti. Panelde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Dr. Stefano Salata, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zuhal Özsoy ile Marche Politeknik Üniversitesi'nden Christiano Luchetti birer konuşma yaptı.

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

Endüstri Ürünleri Tasarım Paneli'ni modere eden Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Aykut Coşkun, İstanbul Boğazı'nda bir tekneden canlı bağlantı yaptı. Panelde Simone Bonanni (IED, Milano), Defne Koz (Koz-Susani Design, Chicago), Marco Susani (Koz-Susani Design, Chicago) ile Koray Malhan (Koleksiyon Mobilya, İstanbul) alanlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER

İtalyan Tasarım Günleri kapsamında Galata Kulesi'nde de Giyilebilir Teknolojiler Paneli gerçekleştirildi. Ünlü moda tasarımcısı Arzu Kaprol'ün Galata Kulesi'nden yönettiği panele, Sara Maino (Vogue İtalia, Milano), Frances Veneri (IED, Milano) ile Prof. Dr. Nuri Başoğlu (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) katıldı.

TARİHİN SIFIR NOKTASI: GÖBEKLİTEPE

İtalyan Tasarım Günleri'nin Kamusal Sanat Paneli de Venedik'ten canlı bağlantı yapan Prof. Dr. Luca Molinari'nin moderatörlüğünde yapıldı. Tasarımcı Fırat Neziroğlu panele tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'den canlı bağlandı. Panelin diğer katılımcıları Francesco Jodice (Milano) ile Hülya Öz (Zoya, İstanbul) da deneyimlerini paylaştı.

GELECEĞİN ŞEHİRLERİ

İtalyan Tasarım Günleri'nde Geleceğin Şehirleri, Geleceğin Mobilitesi Online Atölyesi de gerçekleştirildi. Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenme Merkezi Direktörü Dr. Sipahi'nin moderatörlüğündeki çevrim içi atölyeye Defne Koz, Marco Susani ile Dr. Dilay Kesten Erhart (Steinbeis, Stuttgart) katıldı.

MİLANO TASARIM FİLMLERİ FESTİVALİ İTALYAN TASARIM GÜNLERİ'NDE

Ayrıca etkinlik kapsamında İtalyan Kültür Merkezi tarafından, Milano Tasarım Filmleri Festivali'nin (MDFF) organize ettiği bir dizi kısa film, film ve İtalyan tasarımının ustaları ile gerçekleştirilecek toplantılar ve MDFF kuratörü Silvia Robertazzi ve ünlü mimar Carlo Gandolfi'nin katılacağı bir web tabanlı seminer de yer aldı.

REKTÖRLER KAPANIŞ PANELİNDE

İtalyan Tasarım Günleri, kapanış paneli ile tamamlandı. İtalyan Tasarım Günleri Türkiye Organizasyon komitesi adına, Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mesut Güner, ikinci TBMM Binası'ndan paneli modere etti. Panele, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı, Avrupa Tasarım Enstitüsü (IED) Elçiler Başkanı Prof. Dr. Andrea Tosi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümran İnan ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran katıldı.

Kaynak: Bültenler