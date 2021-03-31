İtalyan subay, Rusya'ya casusluk yaparken suçüstü yakalandı
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İtalyan subay, Rusya'ya casusluk yaparken suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İtalyan subay, Rusya'ya casusluk yaparken suçüstü yakalandı

İtalya'da deniz kuvvetlerinde görevli bir subay, Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'nde görevli bir askeri yetkiliye para karşılığında gizli bilgiler aktarırken yakalanarak tutuklandı.

İtalya'da deniz kuvvetlerinde görevli bir subay, Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'nde görevli bir askeri yetkiliye para karşılığında gizli bilgiler aktarırken yakalanarak tutuklandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da dün akşam düzenlenen bir operasyonla deniz kuvvetlerinde görevli bir subay, Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'nde görevli bir askeri yetkiliye para karşılığında gizli bilgiler aktarırken yakalandı. İtalyan jandarması Organize Suç ve Terörle Mücadele Birimi (ROS) özel birlikleri ve istihbarat birimlerinin işbirliği ile gerçekleştirilen operasyon sonucu İtalyan asker tutuklandı. Roma Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturmada İtalyan subay, devlet güvenliği ile ilgili gizli bilgileri paylaşmanın yanı sıra askeri ve siyasi casuslukla suçlanıyor. Operasyonda gözaltına alınan Rus asker hakkında ise diplomatik statüsü nedeniyle inceleme yapılıyor.

Soğuk Savaş sonrasındaki en önemli casusluk olayı

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, İtalyan subay Roma'da bir otoparkta Rus askeri diplomata Deniz Kuvvetleri'nin Genel Kurmay Başkanlığı'na gönderdiği yazışmaları teslim etti ve karşılığında 5 bin euro nakit para aldı. Casusluk olayı İtalyan basınında "Soğuk Savaş sonrasının en önemlisi" olarak nitelendirildi.

Olaya karışan 2 diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildi

Casusluk olayının ardından Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov, İtalya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi di Maio yaptığı açıklamada, olaya karıştığı belirlenen 2 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'nden yayınlanan notta ise askeri diplomatın gözaltına alındığı teyit edildi. Açıklamada, "Şimdilik yaşanan olayla ilgili yorum yapmayı uygun bulmuyoruz ancak her halükarda yaşananların Rusya ile İtalya arasındaki ikili ilişkilere yansımamasını umuyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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