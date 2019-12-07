İtalyan spiker Diletta Leotta, gala gecesine damga vurdu! Tüm gözler onun üzerindeydi

07.12.2019 00:31 | Son Güncelleme: 07.12.2019 00:31

AIC tarafından Milano'da düzenlenen büyük gala gecesinde, geçen yılın en iyileri olarak seçilenler ödüllerini aldı.

Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Seri A'da geçen sezonun "En İyi Futbolcusu" ödülünü aldı.

Ronaldo, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Bu bir gurur. Takım arkadaşlarıma ve bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Serie A zor bir lig. Ödül dolayısıyla çok mutluyum." dedi.

Gala gecesinin sunuculuğunu İtalya'nın ünlü spikerlerinden Diletta Leotta üstlendi. Törene birçok süper yıldız katılmasına rağmen gözler onun üzerindeydi.

İtalya'da aynı zamanda bir makyaj ve kozmetik ikonu olan Diletta Leotta, 'Yine saha kenarındayım' diyerek Instagram'dan fotoğrafını paylaştı.

Leotta, sosyal medyada kendisine olan ilgiyi, "Instagram'da bildirimleri açtığımda uygulama telefonu kitliyor." ifadeleri ile açıklıyor.