İtalyan spagettisinin sosu kurutulmuş Türk domatesinden
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İtalyan spagettisinin sosu kurutulmuş Türk domatesinden

İtalyan spagettisinin sosu kurutulmuş Türk domatesinden
Anadolu Ajansı / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Konya'da güneşte kurutulan domatesler, makarnasıyla ünlü İtalya'ya ihraç ediliyor.

Konya'da güneşte kurutulan domatesler, makarnasıyla ünlü İtalya'ya ihraç ediliyor.

Yılın en sıcak günlerine rastlayan domates kurutma işlemi, Konya'nın Ereğli ilçesindeki firmaya ait 400 dönüm arazi üzerine uygulanmış sergide 400 mevsimlik işçiyle yapılıyor.

Günün ilk ışıklarıyla başlayıp akşamın son anlarına kadar süren domates kurutma işlemi için Adana ve Konya'da üretilen 60 bin ton yaş domates tırlarla alana getiriliyor.

Sıcak havaların da etkisiyle beş gün süren kurutma işleminin ardından elde edilen 6 bin ton kuru domates, İzmir Limanı'ndan yola çıkarak spagettisiyle ünlü İtalyan mutfağına makarna sosu yapılmak üzere giriyor.

"Kurutma işlemi çiftçiyi kurtarıyor"

Ereğli Bereket Tarım Firması sahibi İbrahim İlaslan, AA muhabirine, kurutulmuş domatesin yaş domatese göre katma değerinin daha yüksek olduğunu belirtti.

Kuru domates işine girmeden önce yaş domatesleri hallere ve salça yapan yurt içindeki firmalara verdiklerini dile getiren İlaslan, şunları kaydetti:

"Konya ve Adana'da üretilen domatesler buradaki tesisimizde işleniyor. Sezonda 60 bin ton yaş domates işleyip bundan 6 bin tona yakın kuru domates elde ediyoruz. İşlemesini yaptığımız domatesin ihracatını ise İzmirli ortağımız vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Kuru domates işine girmeden önce yaş domatesleri hallere ve salça yapan yurt içindeki firmalara veriyorduk. Ancak halin bize katma değeri düşüktü. Kuru domates çiftçiye büyük katkı sağladı. Mahsul artık daha iyi değerlendiriliyor. Kurutma işlemi çiftçiyi kurtarıyor. Kuru domatese geçtiğimiz için iki yıldır ihracatını yapıyoruz. Kurutulmuş domateslerimizi İtalya'ya ihraç ediyoruz. İtalyanlar genelde makarna sosu olarak kullanmak amacıyla alıyorlar. Zaten domates mutfakta her türlü kullanılabiliyor."

Kurutmalık tesis kurmanın kendilerine çok değer kattığını anlatan İlaslan, "Domates ekimine beşinci ayın başlarında başlıyoruz, sekizinci ayda hasat dönemine geçiyoruz. Kurutma aşaması mevsim şartlarına göre değişmekle birlikte içinde bulunduğumuz aylarda her bir parti için ortalama 5 günlük süre alıyor. Bu süreçten sonra kuruyan domatesleri soğuk hava depolarına kaldırıyoruz. Sonrasında ise paketleme işlemini gerçekleştirip yurt dışına gönderiyoruz." diye konuştu.

"Burada işin asıl zor tarafını yapan çiftçidir"

Ereğli Toprak Tarım Mesul Müdürü Can Sayal ise tarladan günün her saati kurutma yapılacak alana domates yüklü tırların gelerek mahsul bıraktığını söyledi.

Domatesin alana geldikten sonra kesilip kurutulduğunu ardından da soğuk hava depolarına kaldırıldığını anlatan Sayal, "Burada işin asıl zor tarafını yapan çiftçidir. Domatesi toprağa ektikten sonra tezgaha gelene kadar 90 gün ile 120 gün arası zaman geçmektedir. Mayıs ayının ilk haftalarında dikim işlemi başlar, ağustos ayının sonuna kadar tarladaki işlemler devam eder. Bu esnada yağmur, çamur, sıcak demeden tarım işçileri süreci buraya kadar getiriyor. Güneşin en dik olduğu saatlerde çalışmak gerçekten çok zor. Buradaki işçi sabah saat 5.30'da tarlaya iner, akşam hava kararıncaya kadar kesim işlemi devam eder. Dönüşümlü olarak çalışırlar, günlük dinlenme saatleri vardır. Dönem olarak hasadın en hızlı olduğu günlerdeyiz. Temmuz sonunda başlayan hasat ağustosta zirveye ulaşır, eylül ayında ise tekrar düşmeye başlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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