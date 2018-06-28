İtalyan Şirket, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü Satıyor

İtalyan inşaat şirketi Astaldi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Astaldi, İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde sahip oldukları yüzde 33 payın satışı için yapılan görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söyledi. Astaldi ve IC Yatırım Holding'in ortak girişim şirketi, aralarında Çinli şirketlerin de olduğu yatırımcılarla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerinin satışı için görüşüyordu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2026 yılına kadar özel sektör tarafından işletilecek.

ÇİNLİLERE SATILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Business HT'nin Bloomberg News'ten aktardığı habere göre, Astaldi SpA ve IC Yatırım Holding A.Ş.'nin ortak girişim şirketi, aralarında Çinli şirketlerin de olduğu yatırımcılarla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerinin satışı için görüşüldüğü iddia edilmişti.

Konuya yakın dört kişinin verdiği bilgiye göre ortak girişim şirketinin yüzde 20'sine sahip olan Astaldi, hisselerinin tamamını satmayı planlıyor. IC Yatırım'ın birimi IC İçtaş ise yüzde 80 oranındaki payından Astaldi ile eşdeğer oranda satış yapacak.