İtalyan senatörden Azerbaycan'a destek: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına bir tepki de İtalya'dan geldi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına bir tepki de İtalya'dan geldi. İtalyan Senatosu Dış İlişkiler Daimi Komitesi üyesi Senatör Gianluca Ferrara, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil hedeflere yönelik saldırılarının Cenevre Sözleşmelerine aykırı olduğunu söyleyerek, " Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır" dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepkiler çığ gibi büyüyor. Ermenistan'ın provakatif saldırılarına bir tepki de İtalya'dan geldi. İtalyan Senatosu Dış İlişkiler Daimi Komitesi üyesi Senatör Gianluca Ferrara, İtalyan basınına verdiği demeçte, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil yerleşimlerine yönelik saldırılarının Cenevre Sözleşmelerine aykırı olduğunu söyledi. İtalyan senatör, anlaşmazlığın çözümünün BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına dayanması gerektiğini ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ilkelerine ve uluslararası kabul görmüş devlet sınırlarının dokunulmazlığına tam saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Ferrara, AB'nin tansiyonun düşürülmesi için diplomatik kanallarını adil şekilde kullanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı