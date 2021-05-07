İtalyan şef Danilo Zanna: Kadın şefler için mutfak zor

Hürriyet YouTube kanalında Gence'nin sorularını yanıtlayan Zanna, kadınların profesyonel mutfaklarda erkek baskısına maruz kaldığını itiraf etti: "Şu an profesyonel mutfaklarda birçok kadın var. Yeterli mi? Keşke daha fazla olsa. Kadın için mutfak zor çünkü birçok erkek yükselmelerine izin vermiyor.

Hürriyet YouTube kanalında Gence'nin sorularını yanıtlayan Zanna, kadınların profesyonel mutfaklarda erkek baskısına maruz kaldığını itiraf etti:

"Şu an profesyonel mutfaklarda birçok kadın var. Yeterli mi? Keşke daha fazla olsa. Kadın için mutfak zor çünkü birçok erkek yükselmelerine izin vermiyor. Kompleks ve ego var. Mesela Sıdıka diye bir arkadaşım var. Türkiye'de tanıştığım en başarılı şeflerden... Ama yanındaki şefler onun büyümesine hiç izin vermedi. Erkekler orayı kendi alanı gibi görüyor. 'Kadın benden daha iyi'yi kabul etmiyorlar." Tuğçe Demirbilek ile evli olan Zanna, "İyi bir aşk yaşamayı iyi bir yemeğe tercih ederim" dedi. "Başka bir ülkede yaşayacağımı biliyordum ama ünlü olacağımı düşünmüyordum" açıklamasını yapan ünlü şef, son dönemde fiziksel anlamda değişimde olduğunu söyledi.

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Kaynak: Hürriyet