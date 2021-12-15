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İtalyan şef Danilo tek celsede boşandı

İtalyan şef Danilo tek celsede boşandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜNLÜ İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşandı.

İSTANBUL (DHA) - ÜNLÜ İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşandı.

İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek avukatlarıyla geldiler. Duruşmaya gizlilik nedeniyle basın mensupları alınmadı. Mahkeme, Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'i ortak velayet vererek boşanmalarına karar verdi.

ANLAŞMALI BOŞANDILARDuruşma çıkışında basın mensuplarının sorusu üzerine Danilo Zanna, "Üzüldüm. Her şey yolunda" dedi. Zanna'ın avukatı Altın Mimir ise "Tanıkların müşterek çocukları var, anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları arkadaşlıkları devam edecek oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.


İtalyan şef Danilo tek celsede boşandı

İtalyan şef Danilo tek celsede boşandı

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