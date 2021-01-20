İtalyan savcılar, Regeni cinayetindeki rolleri nedeniyle 4 Mısırlı yetkilinin yargılanmasını talep etti
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İtalyan savcılar, Regeni cinayetindeki rolleri nedeniyle 4 Mısırlı yetkilinin yargılanmasını talep etti

20.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:58
İtalyan savcılar, Regeni cinayetindeki rolleri nedeniyle 4 Mısırlı yetkilinin yargılanmasını talep etti

Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, İtalyan vatandaşı Giulio Regeni'nin Mısır'da 2016'da cinayete kurban gitmesine ilişkin dört Mısırlı üst düzey yetkilinin yargılanmasını talep etti.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, İtalyan vatandaşı Giulio Regeni'nin Mısır'da 2016'da cinayete kurban gitmesine ilişkin dört Mısırlı üst düzey yetkilinin yargılanmasını talep etti.

İtalyan ANSA ajansında yer alan habere göre, cinayeti soruşturan Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, Regeni'nin kaçırılması, işkence görmesi ve öldürülmesi sebebiyle Mısır güvenlik ve istihbaratından dört yetkili hakkında yargılama talebinde bulundu.

Savcılığın iddianamesinde, Mısırlı yetkililer General Tarık Sabir, Athar Kamil Muhammed İbrahim, Uhsam Helmi ve Magdi İbrahim Abdelal Şerif'e adam kaçırma, işkence ve cinayet suçlamaları yöneltildi.

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi durumunda sanıklar, İtalya'da gıyaben yargılanacak.

Mısırlı Başsavcı Hamada al Sawi, söz konusu Mısırlı yetkililer hakkındaki suçlamalar için yeterli delil olmadığını savundu.

Giulio Regeni cinayeti

İtalyan Giulio Regeni'nin ölümü, İtalya ve Mısır arasında zaman zaman sorun olmaya devam ediyor.

İtalyan kamuoyu ve makamları, Mısırlı yetkililerden Regeni'nin nasıl hayatını kaybettiğinin açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.

İngiliz Cambridge Üniversitesinde doktora öğrencisi olan 28 yaşındaki Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bu ülkede bulunduğu sırada 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu. İtalya'nın o dönemki Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, Regeni'nin vücudunda işkence izleri gördüğünü belirtmişti.

Konuyu araştıran ve dönem dönem Mısırlı mevkidaşlarıyla da görüşen İtalyan savcılar, daha önce Kahire makamlarının kendilerini 4 kez yanlış yönlendirmeye kalkıştığını tespit ettiklerini bildirmişti.

Roma Cumhuriyet Savcısı Michele Prestipino ve Savcı Sergio Colaiocco, 10 Aralık 2020'de Temsilciler Meclisi Regeni Cinayetini Araştırma Komisyonuna verdiği bilgide, bu cinayete ilişkin soruşturmalarını tamamladıklarını ve önemli sonuçlara ulaştıklarını aktarmıştı.

İtalyan savcılara bilgi veren tanıklar, Regeni'nin Mısır Ulusal Güvenlik Ajansına mensup kişilerce kaçırıldığını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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