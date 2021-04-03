İtalyan restoran sahibine yanlışlıkla Trump yaptırımları uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalyan restoran sahibine yanlışlıkla Trump yaptırımları uygulandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
İtalyan restoran sahibine yanlışlıkla Trump yaptırımları uygulandı

İtalya'da pizza restoranı sahibi Alessandro Bazzoni, isim benzerliği nedeniyle ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya uyguladığı yaptırım listesinde yer aldı.

ABD Kongresi önünde polise saldırı, bina giriş çıkışlara kapatıldı
ABD Kongresi önünde polise saldırı, bina giriş çıkışlara kapatıldı
Son dakika: Savaşın ayak sesleri! Rusya, ABD'ye resti çekti: Asker gönderirseniz, ekstra adımlar atarız
Son dakika: Savaşın ayak sesleri! Rusya, ABD'ye resti çekti: Asker gönderirseniz, ekstra adımlar atarız

İtalya'da pizza restoranı sahibi Alessandro Bazzoni, isim benzerliği nedeniyle ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya uyguladığı yaptırım listesinde yer aldı. Hesapları dondurulan Bazzoni, 3 aylık çalışmanın sonunda yanlışlığı düzelttirdi.

İtalya'nın Verona kentinde restoran sahibi Alessandro Bazzoni, isim benzerliği sonucu Donald Trump'ın başkanlıktan ayrılmadan önce 2019 yılında Venezuela'ya uyguladığı yaptırım listesinde yer aldı. Bazzoni, 3 ay boyunca hesaplarının dondurulduğunu ve çabalarıyla yapılan hatanın düzeltilmesini sağladığını belirtti. Bazzoni, yerel medyaya yaptığı açıklamada ABD yaptırımları listesine girdikten sonra son birkaç ayı "Kabus" olarak nitelendirdi.  

İSİM BENZERLİĞİNİN KURBANI OLDUTrump hükümeti 2019'da, Venezuela'nın devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela'ya (PDVSA) yaptırımlar uyguladı. 20 Ocak 2021'de başkanlığı Joe Biden'a devreden Trump'ın son görev gününde, Venezuela petrol sektörünün yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle Alessandro Bazzoni isimli bir kişi ABD yaptırım listesinde yer aldı. Verona'daki pizza restoranı sahibi Bazzoni, birikimlerinin bulunduğu bankaya gittiğinde şirketi 'AMG SAS Di Alessandro Bazzoni & C'nin kara listede olduğunu öğrendi. Cari hesapları dondurulan Bazzoni yerel medyaya yaptığı açıklamada, önceleri bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü ancak daha sonra hesaplarındaki paraya ulaşamadığı için geçen zamanda mali zorluklar çektiğini belirtti.AYNI İSİMLİ BAŞKA BİR İTALYAN ŞİRKETE DE YAPTIRIM UYGULANDI

Bazzoni, isim benzerliğinden dolayı yaptırım listesinde yer aldığını fark ettiğini ve verilerini ABD hükümetinin özel bir dijital platformuna girerek sorunu kendisinin çözdüğünü ifade etti. ABD Hazine Bakanlığı, internet sitesinde 31 Mart tarihli yayınladığı güncellenmiş bir listede, hem pizzacı Bazzoni'nin şirketinin ismini hem de yine yanlışlıkla listede yer alan İtalya'nın Porto Torres kentindeki SerigraphicLab di Bazzoni Alessandro adlı grafik şirketinin ismini yaptırım listeden çıkardı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Hayati Yazıcı Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Fazıl Say Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Cenk Tosun Fatih Terim Metin Oktay Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İtalyan restoran sahibine yanlışlıkla Trump yaptırımları uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 12:04:15. #1.16#
title