İtalyan resmi istatistik kurumuna göre ülkede Covid-19'dan ölenlerin sayısı çok daha fazla
05.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:52
İtalya Ulusal İstatistik Kurumu (ISTAT) İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının resmi rakamların çok üstünde olduğunu açıkladı. Kuruma göre, ölüm nedeni Covid-19'a dayandırılmamış binlerce ölüm var
İtalya Ulusal İstatistik Kurumu (ISTAT) ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının resmi rakamların çok üstünde olduğunu açıkladı. Kuruma göre, ölüm nedeni Covid-19'a dayandırılmamış binlerce ölüm var.
ISTAT'a göre ülkede Covid-19'dan ilk resmi ölümün gerçekleştiği 21 Şubat tarihi ile 31 Mart arasındaki genel ölüm oranları, önceki yıllara oranla yüzde 39 artış gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com