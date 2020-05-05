İtalyan resmi istatistik kurumuna göre ülkede Covid-19'dan ölenlerin sayısı çok daha fazla

İtalya Ulusal İstatistik Kurumu (ISTAT) İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının resmi rakamların çok üstünde olduğunu açıkladı. Kuruma göre, ölüm nedeni Covid-19'a dayandırılmamış binlerce ölüm var