İtalyan Parlamentosu, Regeni cinayetinde Mısır güvenlik unsurlarını işaret etti

İtalya Temsilciler Meclisi Regeni Cinayetini Araştırma Komisyonu, İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni'nin 2016'da Mısır'da cinayete kurban gitmesine ilişkin sorumluluğun Mısır güvenlik unsurlarına ait olduğunu belirtti.

İtalya Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi nezdindeki Regeni Cinayetini Araştırma Komisyonu, cinayete ilişkin nihai raporunu tamamladı.

ANSA ajansının haberine göre, komisyon, Regeni'nin ölümündeki sorumluluğun Mısır Ulusal Güvenlik Ajansı görevlilerine ait olduğunu belirtti.

Araştırma komisyonu, bu cinayeti soruşturan Roma Cumhuriyet Savcılarının, Regeni'nin kaçırılışından işkence ile öldürülüşüne kadar her şeyi ortaya koyduğuna raporunda yer verdi.

Komisyonun sonuç raporunda, Mısır'ın bu olaydaki sorumluğuyla da yüzleşmesi gerektiği ifade edildi.

Giulio Regeni cinayeti

İngiliz Cambridge Üniversitesinde doktora öğrencisi olan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bu ülkede olduğu sırada 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu. İtalya'nın o dönemki Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, Regeni'nin vücudunda işkence izleri gördüğünü belirtmişti.

Roma Cumhuriyet Savcısı Michele Prestipino ve Savcı Sergio Colaiocco, 10 Aralık 2020'de Temsilciler Meclisi Regeni Cinayetini Araştırma Komisyonuna verdiği bilgide, bu cinayete ilişkin soruşturmalarını tamamladıklarını ve önemli sonuçlara ulaştıklarını aktarmıştı.

İtalyan savcılara bilgi veren tanıklar, Regeni'nin Mısır Ulusal Güvenlik Ajansına mensup kişilerce kaçırıldığını belirtmişti.

Regeni cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle Roma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı Mısırlı 4 üst düzey yetkilinin yargılanması talebi, Roma'daki ön inceleme duruşmasında 25 Mayıs'ta kabul edilmişti.

Regeni'yi kaçırmak, işkence yapmak ve öldürmek suçlamaları yöneltilen Mısır güvenlik ve istihbaratından General Tarık Sabir, Athar Kamil Muhammed İbrahim, Uhsam Helmi ve Magdi İbrahim Abdelal Şerif'in gıyaben yargılanması, 14 Ekim'de başlamıştı.

Bu duruşmada sanık avukatları, sanıkların davadan haber dar olup olmadıklarının teyit edilmesi ve buna dair kesin kanıt olması gerektiğini savunarak, davanın durdurulmasını talep etmişti. Mahkeme de bu talebi kabul ederek, davayı durdurmuş ve dosyayı ön duruşma hakimine iade etmişti.

Regeni'nin ölümü, İtalya ve Mısır arasında zaman zaman ilişkilerin gerilmesine yol açıyor. İtalyan kamuoyu ve makamları, Mısırlı yetkililerden Regeni'nin nasıl hayatını kaybettiğinin açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri

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