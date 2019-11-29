İtalyan Meclisi'nde söz alan vekil sevgilisine evlilik teklifi etti; Başkan 'yersiz' buldu
İtalya Temsilciler Meclisi, deprem sonrası yapılaşma hakkında hararetli müzakereler sürerken ilginç bir ana sahne oldu: Meclis Başkanı'ndan söz alan milletvekili Flavio Di Muro, sevgilisine evlenme teklifi etti.
29.11.2019 14:57 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:57
İtalya Temsilciler Meclisi, deprem sonrası yapılaşma hakkında hararetli müzakereler sürerken ilginç bir ana sahne oldu: Meclis Başkanı'ndan söz alan milletvekili Flavio Di Muro, sevgilisine evlenme teklifi etti. Vekilin bu hareketi Meclis Başkanı tarafından pek de 'romantik' bulunmadı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: İtalyan Meclisi'nde söz alan vekil sevgilisine evlilik teklifi etti; Başkan 'yersiz' buldu