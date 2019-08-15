İtalyan mahkemesi Salvini'nin göçmen kurtaran İspanyol gemisine koyduğu yasağı askıya aldı
İtalya'nın Lazio Bölgesi İdare Mahkemesi, İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms gemisinin İtalya’ya giriş yasağının yürütmesini durdurdu.
İtalya'nın Lazio Bölgesi İdare Mahkemesi, İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms gemisinin İtalya'ya giriş yasağının yürütmesini durdurdu.
Yerel mahkemenin Open Arms'ın gemisine yönelik İtalyan kara sularına ve limanlarına giriş yasağını, geminin içinde bulunduğu acil ve tehlikeli durum gerekçesiyle askıya aldı. Euronews.com'da Görüntüle