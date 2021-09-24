İtalyan mahkemesi, gözaltındaki eski Katalon lider Puigdemont'u şartlı serbest bıraktı

İtalya'nın Sassari Temyiz Mahkemesi, dün akşam gözaltına alınan Avrupa Parlamentosu Milletvekili (AP) ve eski Katalonya özerk hükümeti başkanı Carles Puigdemont'un şartlı serbest bırakılmasına karar verdi.

İspanya Yüksek Mahkemesinin çıkardığı arama ve tutuklama emrinden dolayı dün akşam Alghero kenti havaalanında İtalyan sınır polisi tarafından gözaltına alınan Puigdemont'un gün içinde serbest kalacağı ancak hakkındaki nihai karar çıkana kadar Sardunya Adası'nı terk edemeyeceği bildirildi.

Puigdemont'un avukatlarından Agostinangelo Marras, basına yaptığı açıklamada, Sassari Temyiz Mahkemesinde video konferans yöntemiyle hakim karşısına çıkan Puigdemont'un, mahkemenin yasal olarak durumuna karar verene kadar Sardunya'dan ayrılmamak şartıyla serbest kalacağını söyledi.

Marras, Katalan siyasetçi hakkında hiçbir ihtiyati tedbir uygulanmayacağını ifade etti.

AP milletvekilliği dokunulmazlığı geçen mayıs ayında askıya alınan Puigdemont, bir toplantı için gittiği Sardunya Adası'nda Alghero kenti havaalanından dün akşam giriş yaptığı sırada, İspanya Yüksek Mahkemesinin hakkındaki arama ve tutuklama emri gerekçe gösterilerek İtalyan sınır polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Puigdemont'un durumuyla ilgili "yargı karmaşası" yaşanırken, Katalan siyasetçinin dokunulmazlık hakkını geri almak için Avrupa Adalet Divanına yaptığı başvuru halen sonuçlanmadı.

Avrupa Adalet Divanı, Puigdemont'un dokunulmazlığına ilişkin ihtiyati tedbir taleplerini reddetmesine rağmen, muhtemel bir tutuklanma durumunda ihtiyati tedbirler için yeni talep getirebileceği yönünde görüş açıklamıştı.

Puigdemont'un iadesini isteyen İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalan siyasetçiyi, Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" ile suçluyor.