İtalyan Mahkemesi Bitgrail Saldırısında Kurucuyu Suçlu Buldu

İtalya'da mahkeme, İtalyan merkezli kripto para birimleri borsası Bitgrail'in kurucusu Fransesco Firano'nun, borsaya geçen yıl düzenlenen ve 170 milyon dolar değerindeki kripto para biriminin çalınmasıyla sonuçlanan saldırıdan sorumlu olduğuna ve Firano'nun söz konusu kaybı karşılaması gerektiğine karar verdi.

Firano'nun "müşterilerine kaybolan varlıklarını iade etmesi" talep edilirken, söz konusu saldırıdan etkilenen kişilerin yayınladığı belgelere göre, 21 Ocak tarihli mahkeme kararı Firano'nun kişisel varlıklarına el konulmasına karar verdi. Şu ana kadar aralarında lüks araçların da yer aldığı 1 milyon dolar değerinde varlık ele geçirilirken, Bitgrail hesaplarındaki milyon dolarlık varlıklar da mahkemenin atadığı mütevelli heyetinin yönetimindeki hesaplara taşındı.

Söz konusu olayda mahkeme, Firano'nun Bitgrail kullanıcılarının kişisel anahtarlarına ilişkin güvenlik sorunlarını doğru yönetemediğini ve borsadan izinsiz para çekimi için herhangi bir önlem almadığını belirtti. Belgelerde ayrıca, 170 milyon dolara mal olan saldırıdan günler önce Firano'nun yaklaşık olarak 1.8 milyon dolar değerindeki 230 Bitcoin'ini borsadan kişisel hesabına aktardığı ve sonrasında The Rock Trading ismindeki başka bir borsaya taşıyarak dijital varlıklarını euroya çevirmeye çalıştığı vurgulandı.

Olayın ardından Firano, söz konusu olayda varlıklarını kaybeden kullanıcılara Bitgrail'in yeniden açılacağını ve Bitgrail Shares isminde yeni bir kripto para birimi piyasaya sürerek "kendisine karşı yasal bir işlem başlatmamaları karşılığında" kayıplarının yüzde 20'sini telafi edeceğini söyledi. Kullanıcılar teklifi kabul etmezken, mahkeme kararının "kripto para birimi kullanıcıları için büyük bir zafer ve kripto para birimi borsası yöneticileri için bir uyarı" olduğunu söylediler. - İstanbul

Kaynak: DHA