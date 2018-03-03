İtalyan Mafyası Bir Kez Daha Maşetlerde

Slovak gazeteci Jan Kuciak'ın cinayetine ilişkin İtalyan iş adamı Antonino Vadala'nın gözaltına alınması dikkatleri yeniden İtalyan mafyasına yöneltti.

2003'te Slovakya'ya yerleşmeden önce, Bova Marina'da yaşayan Vadala'nın adı burada da bir soruşturmaya karışmış, iş adamı firari birine yardım ve yataklık yapmakla suçlanmıştı.

Tanıyanlar onu karanlık geçmişiyle hatırlıyor, tanımayanlarsa yorum yapmaktan kaçınıyor.

Bova Marina sakinlerinden biri."Şaşırdık haliyle, ancak bilmediğiniz bir insanı yargılayamazsınız. Öyle değil mi? Sizi tanımıyorsam nasıl sizin hakkınızda yorum yapabilirim." diyerek düşüncelerini aktardı.

"Vadala ailesini yakından tanıyorum. Kuzenlerim olur" diyen bir başkası ise şunları söyledi: "Bazı yasa dışı işlere karıştılar. Buraya gidip geldiklerinden haberim vardı. Herkes buradan kaçmanın, yeni bir hayat kurmanın derdinde."

Cinayete kurban giden gazeteci Jan Kuciak, İtalyan mafyasıyla Slovak hükümeti arasındaki bağları irdeliyordu. Kuciak'ın öldürülmesiyle alakalı en az yedi kişi gözaltına alındı.

Cinayet, mafyanın Avrupa'daki hakimiyetini ve etkisini yeniden gündeme taşıdı.

euronews muhabiri Michele Carlino Vadala'nın memleketi Bova Marina'daydı: "Bova Marina'da Bratislava'ya... Yerel bir mafyanın parçasıyken Orta Avrupa'da nüfuzlu bir iş adamı olmak.. Jan Kuciak cinayetine ilişkin soruşturmanın ayrıntıları Ndrangheta mafyasının uluslararası uzantılarını açığa çıkardı."