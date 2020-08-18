İtalyan koyu, tatilcilerin atıklarıyla çöplüğe döndü EDİRNE'nin Saros Körfezi'ndeki 'saklı cennet' olarak bilinen İtalyan Koyu, tatilcilerin geride bıraktığı atıklarla çöplüğü döndü.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ndeki 'saklı cennet' olarak bilinen İtalyan Koyu, tatilcilerin geride bıraktığı atıklarla çöplüğü döndü. Sahilde çöp yığınları oluşurken, koy içinde bulunan gölete atılan atıkların sudaki canlı hayatını tehdit etmesi de bölge halkının tepkisine yol açtı.

Saroz Körfezi'nde, Mecideye köyü sınırları içindeki İtalyan Koyu, günübirlik gelen tatilcilerin geride bıraktığı çöpler nedeniyle kirlendi. Özellikle etrafta uçuşan çöpler yer yer yığın halinde birikirken, sadece insan hayatını değil, koyda bulunan göletteki canlı hayatını da tehdit ediyor. Geride bırakılan atıklardan çıkan koku ve kötü görüntü ise tepkiye yol açıyor.

'YAŞADIĞIMIZ YERİ TEMİZ TUTMALIYIZ' Tatil için koya gelen Cemile Üstündağ, gördüğü manzara karşısında çok üzüldüğünü ifade ederek, "İnternette gördüm ben burayı ama gelince gördüm ki her yer çöp, çok üzüldüm. Sosyal medyada da görüyordum çöp olduğunu ama mutlaka temizleniyordur diye düşünüyordum. Ama geldiğimde gördüm ki manzara aynı. Özellikle arabaları park ettiğimiz yer de çöp içinde. Herkesin dikkat etmesi lazım. Sonuçta buralarda yine biz yaşıyoruz. Yaşadığımız yeri temiz tutmalıyız" dedi. 'GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLÜYORUZ' Tatilcilerden Sude Süzgün ise herkesin çöpünü biriktirip çöp kutusuna atması gerektiğini kaydetti. Süzgün, "Biz üzülüyoruz burayı görünce. Sürekli kampa geliyorlar buraya, kamp yapıyorlar, mangal yapıyorlar, kömürlerini bırakıyorlar, çöplerini atıyorlar. Ne yazık ki çöpler toplanmıyor ve kokuyor. Evimizin önüne kadar geliyor çöpler. Biz çöp kutusuna atıyoruz. Herkes kendini çöpünü atarsa sorun çözülecek ama ne yazık ki dikkat edilmiyor" diye konuştu. KÖPEĞİ SAHİLDEKİ ATIĞI YEDİ, RAHATSIZLANDIKöpeğinin sahildeki yiyeceği yiyip rahatsızlandığını belirten Berke Baş da, "İtalyan Koyu, İtalyan çöplüğüne dönmüş durumda. Benim evcil hayvanım sahilde atılan atığı yediği için rahatsızlandı ve ameliyata girdi. Şu an halen hayati tehlikesi devam ediyor. Yediği şeyin ucunda iğne varmış. İnsanların biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Burada sadece insanlar değil, birçok hayvan var. Buranın yerlisi olarak rica ediyoruz, çöpleri bir poşete toplamak zor değil. Aksi takdirde bundan 2- 3 yıl sonra onlar da buraya gelemeyebilirler kirlilikten dolayı" ifadelerini kullandı. 'İNSANLAR DAHA DUYARLI OLMALI' Tekirdağ'dan tatil amaçlı bölgeye gelen Semih Yavuz ise insanların duyarlı olması gerektiğini belirtti. Yavuz, "Buraları çok seviyoruz fakat buraya geldiğimizde üzüldüğümüz tek nokta insanların çöplerini giderken yanlarında götürmemesi. Çöp poşetleri ve plastikler olsun, doğada kolay kaybolmuyor. Ailece bu konuda çok duyarlıyız, giderken çöpümüzü konteynerlere götürüyoruz. Herkes bunu yapsa burası çöp içerisinde kalmaz. Çok üzülüyoruz görünce. İnsanların duyarlı olması gerekiyor" dedi. 'SÜREKLİ TEMİZLENMESİ VE İLGİLENİLMESİ GEREKİYOR'

Bölgedeki turizm işletmeciliği yapan Mustafa Altunhan, özellikle sahilin ve denizin temizliğine çok önem verdiklerini, her işletmenin buna dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Altunhan, "Bu sahilleri bir gün değil, yarım gün dahi boş bırakmaya gelmez. Biz işletmemizde sadece kumsalı değil, denizin içini dahi temizliyoruz. Yüzlerce kişi buralarda denize giriyor, bunu yapmak zorundayız. Bizim için önemli olan insanların sağlığı. Sadece İtalyan Koyu değil Saros Körfezi'nde birçok yerde bu çöpler var. Her an, her dakika temizlemek lazım, ilgilenmek lazım. Akla hayale gelmeyecek şeyler çıkıyor denizin içerisinde. Bu nedenle sürekli temizlenmesi ve ilgilenilmesi gerekiyor. İşletmeciler sadece para kazanmaya bakmayacak, insanların sağlığını da düşünerek temizliğe de bakacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA